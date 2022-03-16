Yücel Turan’ı yalnız bırakmadılar

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MÜNİH Türkgücü taraftar grubu Legend 1975, Türk FK Gostenhof, Eyüp Sultan ve Türkspor, aynı zamanda eski bir kaleci olan Yücel Turan’a çeşitli yardım ve destek sağlıyorlar. Turan’ı yattığı bakım evinde ziyaret eden Legend 1975 taraftar grubu adına Yavuz Minaz, Nürnberg Türkspor Başkanı Seyhan Karaaslan ile Türk Gostenhof Başkanı Soner Postallı, tedbirler kapsamında tek tek içeri alındı. Turan’la bir araya gelen ziyaretçiler bir an önce sağlığına kavuşmasını diledikleri gazeteciye kulüpler atkısını hediye ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yücel Turan ise unutulmadığı için Türk spor camiasına teşekkür etti.

Soner Postallı

Seyhan Karaaslan