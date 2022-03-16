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Yücel Turan’ı yalnız bırakmadılar

#ALS#Seyhan Karaaslan#Soner Postallı
Yücel Turan’ı yalnız bırakmadılar

Beş yıl önce yakalandığı kas erimesi (ALS) hastalığı nedeniyle 4 aydır yatağa mahkûm olan gazeteci ve spor yazarı Yücel Turan’a (51) Nürnbergli sporculardan ve kulüplerden destek devam ediyor.

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MÜNİH Türkgücü taraftar grubu Legend 1975, Türk FK Gostenhof, Eyüp Sultan ve Türkspor, aynı zamanda eski bir kaleci olan Yücel Turan’a çeşitli yardım ve destek sağlıyorlar. Turan’ı yattığı bakım evinde ziyaret eden Legend 1975 taraftar grubu adına Yavuz Minaz, Nürnberg Türkspor Başkanı Seyhan Karaaslan ile Türk Gostenhof Başkanı Soner Postallı, tedbirler kapsamında tek tek içeri alındı. Turan’la bir araya gelen ziyaretçiler bir an önce sağlığına kavuşmasını diledikleri gazeteciye kulüpler atkısını hediye ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yücel Turan ise unutulmadığı için Türk spor camiasına teşekkür etti.

Yücel Turan’ı yalnız bırakmadılar

Soner Postallı
Yücel Turan’ı yalnız bırakmadılar

Seyhan Karaaslan

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#ALS#Seyhan Karaaslan#Soner Postallı

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