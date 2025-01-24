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YTKF’de yeni dönemYTKF’de yeni dönemYTKF’de yeni dönem

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#Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu#KÖLN#İlhan Değirmenci
YTKF’de yeni dönemYTKF’de yeni dönemYTKF’de yeni dönem
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 11:08

Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu’nun (YTKF) 2013-2019 yılları arasında kurucu Genel Başkanlığını yapan İlhan Değirmenci, Genel Merkezi Almanya’nın Köln şehrinde bulunan YTKF’nin Genel Kurulu’nda yeniden başkan seçildi. 

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DEĞİRMENCİ, 2013 yılında, Türk sporcularımızın birliğinin beraberliğinin sağlanması, başarılı sporcularımızın Türk Milli takımlarına kazandırılması konsunda, büyük bir özveri ve olağan üstü bir çabayla Türkiye’nin dışındaki birçok ülke de karate branşını yapan Türk spor kulüplerini bir araya getirerek, Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu’nun (YTKF) kurulmasını gerçekleştirdi. Değirmenci, Türkiye’nin dışında, 2013 yılında kurulan ilk spor federasyonu olma özelliğini taşıyan YTKF’nin 2019 yılında kurucu Genel Başkanlık görevinden, kendi isteği ile ayrılarak, Onursal Başkanlık görevini sürdürdü. Almanya’nın Köln kentinde yapılan kongrede, oy çokluğuyla YTKF’nin Genel Başkanlığına seçilen Değirmenci şu açıklamayı yaptı: “Bu onurlu görevi tekrar yapacak olmanın sevinci ve heyecanıyla yurt dışında Türk sporunun birliği ve beraberliğinin korunması, başarılı sporcularımızın Türk Milli takımlarına kazandırılması ve YTKF’nin yurt dışında daha da güçlü bir federasyon olması yolunda tüm gayretlerimle çalışacağım. YTKF’nin yeni dönemi Türk karatesine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.’’

YTKF’de yeni dönemYTKF’de yeni dönemYTKF’de yeni dönem


 

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#Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu#KÖLN#İlhan Değirmenci

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