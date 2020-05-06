YTB’den ‘Sadaka Dolabı’na 3 ton gıda desteği
Almanya’nın Baden-Württemberg Eyaleti’nde yer alan Kirchheim unter Teck kentindeki DİTİB Sultan Ahmet Camii Derneği öncülüğünde ihtiyaç sahipleri için örnek bir proje başlatıldı. Caminin önüne ihtiyaç sahiplerinin almaları için ‘Sadaka Dolabı’ kuruldu. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ise kampanyaya destek vererek 3 ton gıda yardımında bulundu.
PROJENİN organizatörlerinden Habip Aydın, koronavirüs dolayısıyla mağdur olan aileler için ‘sadaka taşı’ndan esinlenerek ‘Sadaka Dolabı’ adını verdikleri bir market oluşturduklarını, Ramazan süresince açık kalacak olan marketten ihtiyaç sahiplerinin gelip istedikleri ürünleri alabileceklerini söyledi. Aydın, projeye 3 ton gıda yardımında bulunan YTB’ye de teşekkür etti.
Bunun yanında IGMG Hamm Fatih Sultan Gençlik Merkezi tarafından evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara gıda paketi ve maske dağıtımı gerçekleştirildi. YTB desteğiyle Berlin Türk Cemaati tarafından oluşturulan ‘Koronavirüs Danışma Hattı’ ile de vatandaşların soruları yanıtlanıyor. Vatandaşların doğru ve güncel bilgiye ulaşması adına kurulan danışma hattına Corana@tgb-berlin.de adresinden ve 004915168590110 nolu WhatsApp hattından erişiliyor.
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