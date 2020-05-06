YTB’den ‘Sadaka Dolabı’na 3 ton gıda desteği

PROJENİN organizatörlerinden Habip Aydın, koronavirüs dolayısıyla mağdur olan aileler için ‘sadaka taşı’ndan esinlenerek ‘Sadaka Dolabı’ adını verdikleri bir market oluşturduklarını, Ramazan süresince açık kalacak olan marketten ihtiyaç sahiplerinin gelip istedikleri ürünleri alabileceklerini söyledi. Aydın, projeye 3 ton gıda yardımında bulunan YTB’ye de teşekkür etti.

Bunun yanında IGMG Hamm Fatih Sultan Gençlik Merkezi tarafından evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara gıda paketi ve maske dağıtımı gerçekleştirildi. YTB desteğiyle Berlin Türk Cemaati tarafından oluşturulan ‘Koronavirüs Danışma Hattı’ ile de vatandaşların soruları yanıtlanıyor. Vatandaşların doğru ve güncel bilgiye ulaşması adına kurulan danışma hattına Corana@tgb-berlin.de adresinden ve 004915168590110 nolu WhatsApp hattından erişiliyor.