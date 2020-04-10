YTB’den ‘Online Kişisel Gelişim Akademisi’

YTB’den edinilen bilgiye göre, dünyanın dört bir yanındaki genç vatandaşlara açık olan eğitim programı, 18-21 Nisan’da internet üzerinden yapılacak. Kişisel Gelişim Uzmanı İhsan Ataöv yönetiminde gerçekleştirilecek eğitimler, Türkiye saatiyle 20.00 ile 22.00 arasında katılımcıların elektronik posta adresine iletilecek link üzerinden verilecek. Yurt dışında yaşayan gençlerin potansiyellerini daha güçlü biçimde ortaya koyabilmelerini sağlayacak programa başvurular, 15 Nisan’a kadar yapılabilecek. Başvuru sonuçlarına ilişkin bildirimler de en geç 17 Nisan’a kadar katılımcıların elektronik posta adresine iletilecek. Eğitime eksiksiz katılım göstererek başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek. AKADEMİYE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Online Kişisel Gelişim Akademisi’ne, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, mavi kartlılar ve vatandaşlıktan izinle ayrılmış olanlardan ‘orta öğretiminin tümünü yurt dışında tamamlayanlar’ başvurabilecek. Başvuru şartları arasında, 1 Ocak 1980 ile 1 Ocak 2002 arasında doğmuş olmak da yer alıyor. Ayrıca adayların, Almanya, ABD, Avusturya, Avustralya, Belçika, İngiltere, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Kanada, Norveç ve İtalya gibi ülkelerin birinde ikamet ediyor olması gerekiyor. NASIL BAŞVURULUR?

Akademiye başvuru yapacak adaylardan ayrıntılı özgeçmiş, programa katılmak istediklerini anlatan bir niyet mektubu ve bir vesikalık fotoğraf talep edilecek. Adayların, www.ytb.gov.tr adresinin duyurular kısmındaki ‘Online Kişisel Gelişim Akademisi’ sekmesinde yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak istenilen belgelerle ‘kga@ytb.gov.tr’ adresine göndermeleri gerekiyor. Adaylar, Online Kişisel Gelişim Akademisi ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgiye ise www.ytb.gov.tr adresinden ulaşabilecek.