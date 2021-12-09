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HABERLERAvrupa Haberleri

YTB’den 60’ıncı yıla özel kamu spotu

#Türkiye-Almanya#Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)#AVRUPADAN HABERLER
YTB’den 60’ıncı yıla özel kamu spotu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye ile Almanya arasında imzalanan iş gücü anlaşmasının 60’ıncı yıl dönümüne özel kamu spotu hazırladı.

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AVRUPA’da yaşayan vatandaşların 60 yıllık hikâyesine vurgu yapan 46 saniyelik kamu spotunda vatandaşların ekonomik, sosyal, kültürel ve akademik alanlarda kazandıkları başarılar ve bulundukları topluma yaptıkları katkılar dile getirildi. Asli görev alanlarından biri yurt dışında yaşayan yaklaşık 6.5 milyonluk Türk diasporasına yönelik hizmet üretmek olan YTB, ‘Güçlü diaspora güçlü Türkiye’ şiarıyla eğitim, kültür, gençlik, hukuk, yaşam gibi birçok farklı alanda yurt dışındaki Türk vatandaşlarının yanında yer alıyor. YTB, gerçekleştirdiği çalışmalarla hem yurt dışındaki vatandaşların ana vatan Türkiye ve ana dil Türkçe ile olan bağlarının kopmamasını sağlıyor hem de Türk diasporasının Türkiye’deki iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması noktasında çaba gösteriyor. YTB tarafından hazırlanan 60’ıncı yıla özel kamu spotu filmine ilişkin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından tavsiye kararı da verildi. Film, Üst Kurul’un internet sitesinde yer alan kamu spotları bölümünde yayınlanarak medya kuruluşlarının kullanımına sunuldu.

 

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#Türkiye-Almanya#Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)#AVRUPADAN HABERLER

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