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Avrupa
AA
Haber Giriş: 03.11.2020 - 14:38 | Son Güncelleme:

YTB: ‘Türkiye, Avusturya halkının yanındadır’

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YTB: ‘Türkiye, Avusturya halkının yanındadır’
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirilen terör saldırısında, yaralı polis memurlarına yardım eden Türkleri kutladı.

YTB’nin Twitter’dan yapılan paylaşımında, “Viyana’da meydana gelen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Yaralı polis memurlarına yardım eden kahraman Türkleri gönülden tebrik ediyoruz. Türkiye bu zor günde Avusturya halkının yanındadır” ifadeleri kullanıldı.

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