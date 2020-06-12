YouTube kanalında tiyatro oyunu

SANAT kurumları kriz anlarında en hızlı şekilde alternatif yollar bulmaya çalışırken sanatçı da benzer yöntemlerle görünürlüğünü sürdürmeye, sanatını icra etmeye, sevenleri ile buluşmaya devam etmenin bir yolunu buldu. Sosyal medya bu alanda ulaşılabilir en kolay platform oldu. Tiyatro Frankfurt da bu süreçte boş durmadı. ‘Kim Geldi’ isimli komedi oyunlarına ‘kaldığımız yerden devamla, bu defa sahneden değil ekrandan’ diyerek mini bir diziyle izleyicisiyle buluştu. ‘SitHome’ Tiyatro Frankfurt’un sunduğu, yapımcılığını Ali Yılmaz Tosun’un üstlendiği, senaryosunu oyunun yazarı Zeynep Yıldız’ın kaleme aldığı mini bir durum komedisi. ‘SitHome’ mini dizi karantina kurallarına bağlı kalınarak, tüm oyuncularının kendi evlerinde kendi imkânlarıyla cep telefonlarını kullanarak çektikleri yine aynı şekilde kurgu yönetmeninin de evinde sürdürdüğü çalışanların bir ürünü oldu. Hikâye Almanya ve Türkiye’de geçerken, koronavirüsün yaşamlara yansımalarını aktaran mini dizi Tiyatro Frankfurt YouTube kanalında izlenebilecek.