Youssoufa Moukoko sevgilisini eve kitledi, polis devreye girdi

Borussia Dortmund'da forma giyen ve geleceğin futbol yıldızları arasına gösterilen 16 yaşındaki Kamerun asıllı Alman futbolcu Youssoufa Moukoko, tartışma yaşadığı 23 yaşındaki kız arkadaşını eve kilitlediği ortaya çıktı.

La Gazetta dello Sport’da yer alan haberde Moukoko'nun antrenmana gitmek için kapıyı kilitleyerek dışarı çıktığı ve kız arkadaşının polisi aramasından sonra ortaya çıkan olayda kimsenin şikayetçi olmadığı belirtildi. Yaşanan olay sonrası ise Borussia Dortmundlu futbolcu Moukoko’nun ceza alıp almayacağı, savcılık kararına bağlı olduğu ifade edildi.

"Suç duyurusunda bulunmadı"

Konuyla ilgili Dortmund Polis Sözcüsü Oliver Peiler Bild gazetesine açıklamalarda bulundu. Polis Sözcüsü Peiler “Bu operasyonun doğruluğunu teyit edebilirim ancak ihbarı yapan kadın herhangi bir soruşturma başlatılmasını istemedi ve suç duyurusunda bulunmadı. Savcılığın şimdi soruşturmanın nasıl devam edeceğine karar vermesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Youssoufa Moukoko, sezonu kapatmıştı

Moukoko mart ayında Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda yapılan antrenman sırasına sakatlanmış ve sezonun geri kalan bölümünde oynamayacağı açıklanmıştı.

Bundesliga'da forma giyen en genç futbolcu unvanını elde etti

16 yaşınaki Kamerun asıllı Alman futbolcu Youssoufa Moukoko, 21 Kasım'da Borussia Dortmund'un deplasmanda Hertha Berlin ile oynadığı maçta 85. dakikada oyuna girerek Bundesliga'da forma giyen en genç futbolcu unvanını elde etmişti. Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla toplam 14 karşılaşmaya çıkan Moukoko, 3 gol kaydetti.