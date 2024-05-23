YoungEast Festival 18 yaşında

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2006 yılından bu yana aralıksız düzenlenen festival, Türkiye’den tanınmış sanatçılar yerine Londra’da yaşayan toplumumuzdaki çocuk ve gençlere öncelik tanıyarak onlara sahne deneyimi kazandırma fırsatı sunuyor. Festivalde sahne alan müzisyen ve toplulukların içinde bugün birkaç albüm sahibi olup radyo televizyon programlarında yer alan, İngiltere’de olduğu gibi Avrupa ve Türkiye’nin saygın sahnelerinde konserlerini sürdüren gençlerimiz de bulunuyor. Birçok genç müzisyenin Academy of Contemporary Music, Guildhall Music And Drama, Centre for Young Musician gibi okullara kabul edilmesi, Music and Dance Scheme Award ve Hackney Mayor’s Music Awards gibi ödüllere layık görülmesi de bu tarz küçük festivallerin ne kadar işlevsel olduğuna işaret ediyor.