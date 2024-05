YoungEast Festival 18 yaşında

Haberin Devamı

2006 yılından bu yana aralıksız düzenlenen festival, Türkiye’den tanınmış sanatçılar yerine Londra’da yaşayan toplumumuzdaki çocuk ve gençlere öncelik tanıyarak onlara sahne deneyimi kazandırma fırsatı sunuyor. Festivalde sahne alan müzisyen ve toplulukların içinde bugün birkaç albüm sahibi olup radyo televizyon programlarında yer alan, İngiltere’de olduğu gibi Avrupa ve Türkiye’nin saygın sahnelerinde konserlerini sürdüren gençlerimiz de bulunuyor. Birçok genç müzisyenin Academy of Contemporary Music, Guildhall Music And Drama, Centre for Young Musician gibi okullara kabul edilmesi, Music and Dance Scheme Award ve Hackney Mayor’s Music Awards gibi ödüllere layık görülmesi de bu tarz küçük festivallerin ne kadar işlevsel olduğuna işaret ediyor.

PİYANO VE KLASİK GİTAR SERİSİFestivalin piyano serisinde bu yıl Masal Sarıkaya, Haydar Dilberoğlu, Ronya Has, Mine Kaya, Kuzey Girgin, Eliz Uzun, Yaren Uyar, Ada Dilberoğlu, Şimal Uzun, Ayşe Çiçek, Sude Ercan, Dora Ciba, Renas Murdaymootoo, Rüya Lustgarten, Asil Temur, Janset Ercan, Haydar Dilberoğlu, Yılmaz Gerçek, Rüzgar Uzun Fidan, Alihaydar Demir, Derin Ciba, Mehmet Dilberoğlu, Beren Doğan, Beren Yapıcı, Deniz İsyan İçöz ve Arda Karaoğlan sahneye çıkacak. Klasik gitar serisinde ise Aylin Hurman, Beste Beyter, Enes Sevgili, Adar Kocaoğlu, Mayıs Eroğlu, Roni Murdaymootoo, Kuzey Yıldız, Alp Ercosman, Aras Ganidağlı, Berzan Yapıcı, Sarp Ercosman, Cihan Kartal, Sude Kartal yer alıyor. Stoke Newington Chuch Street N16 9ES adresinde gerçekleşecek ve Bank Holiday (resmi tatil) gününe denk gelen festivali izlemek isteyenler, kapıdan bilet temin edilebilecekler. Bu tür rock festivalleri müzisyen eğitmen Sedat Yıldırım Sarıcı tarafından organize ediliyor.