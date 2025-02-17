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Yönetmen Lars von Trier bakımevine yatırıldı

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#Lars Von Trier#Parkinson#Bakımevi
Yönetmen Lars von Trier bakımevine yatırıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 10:51

Danimarkalı yönetmen Lars von Trier, Parkinson hastalığının ilerlemesi nedeniyle bir bakım merkezine yatırıldı.

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‘Karanlıkta Dans’, ‘İtiraf’ ve ‘Melankoli’ gibi filmleriyle tanınan 68 yaşındaki von Trier’in, hastalığına uygun bir ortam sağlamak amacıyla merkeze yerleştirildiği açıklandı. Yapım şirketi Zentropa, Trier’in özel konaklama yerinin bir tamamlayıcısı olarak bakım merkezinde tedavi gördüğünü ve iyi durumda olduğunu duyurdu. Yönetmenin yapım şirketinin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada “Lars kendisine hastalığının gerektirdiği tedavi ve bakımı sağlayabilecek bir bakım merkezinde” denildi.

 

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#Lars Von Trier#Parkinson#Bakımevi

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