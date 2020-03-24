Yönetim kararını rafa kaldırdı

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada daha önce 23 Mart'ta başlatılacağı belirtilen idmanların ileri bir tarihe ertelendiği belirtilirken yeni gün ile ilgili tarih paylaşılmadı.

Napoli'nin İtalya'daki koronavirüs önlemlerinin gidişatına göre yeni planlamasını duyuracağı da bildirinin devamında yer aldı. "BATAN TITANIC'TE ÇALAN KEMANCILAR"

Futbolcular için henüz idman yapmanın sağlıklı olmadığını açıklayan İtalya Futbolcular Birliği Başkanı Damiano Tommasi, Napoli'nin idman kararının ardından yaptığı açıklamada "Onlar batan Titanic gemisinin üzerinde keman çalmaya devam eden müzisyen gibiler" benzetmesini yapmıştı.