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Avrupa
Haber Giriş: 24.03.2020 - 09:04,Son Güncelleme:/

Yönetim kararını rafa kaldırdı

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Yönetim kararını rafa kaldırdı
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Koronavirüs sebebiyle hayatın durduğu İtalya'da sürpriz bir kararla önümüzdeki hafta idmanlara başlayacağını açıklayan Napoli'de yönetim baskılara dayanamayarak geri adım attı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada daha önce 23 Mart'ta başlatılacağı belirtilen idmanların ileri bir tarihe ertelendiği belirtilirken yeni gün ile ilgili tarih paylaşılmadı.

Napoli'nin İtalya'daki koronavirüs önlemlerinin gidişatına göre yeni planlamasını duyuracağı da bildirinin devamında yer aldı.

Yönetim kararını rafa kaldırdı
"BATAN TITANIC'TE ÇALAN KEMANCILAR"
Futbolcular için henüz idman yapmanın sağlıklı olmadığını açıklayan İtalya Futbolcular Birliği Başkanı Damiano Tommasi, Napoli'nin idman kararının ardından yaptığı açıklamada "Onlar batan Titanic gemisinin üzerinde keman çalmaya devam eden müzisyen gibiler" benzetmesini yapmıştı.

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