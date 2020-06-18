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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 18.06.2020 - 16:38,Son Güncelleme:

Yönetim çağırdı, güvenlik almadı

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Yönetim çağırdı, güvenlik almadı
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Almanya’da hava yolu şirketleri yurt dışı uçuşu olan yolcularına korona şartları nedeniyle 3-4 saat önce havalimanında olmalarını önerdi. Ancak havalimanına erken giden yolcular bu kez de güvenliğe takıldı.

“ERKEN geldiniz. Sizi ancak uçuşunuza iki saat kala içeriye alabilirim” dedi ve gelenleri kapıdan çevirdi. Türkiye’ye gitmek için uçuşlarından 3-4 saat önce Berlin Tegel havalimanına gelen yolcular ise güneşin altında beklemek zorunda kaldı. Güvenlik personeli içeride virüs bulaşma tehlikesine karşı ‘kalabalık oluşmasın’ diye bu önlemin uygulandığını söyledi. Bazı yolcular etrafta gölgelik yer ararken, bazıları ise çimenlere oturup uçuş saatinin gelmesini bekledi.

Yönetim çağırdı, güvenlik almadı

Yönetim çağırdı, güvenlik almadı

Yönetim çağırdı, güvenlik almadı

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