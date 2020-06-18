Yönetim çağırdı, güvenlik almadı

“ERKEN geldiniz. Sizi ancak uçuşunuza iki saat kala içeriye alabilirim” dedi ve gelenleri kapıdan çevirdi. Türkiye’ye gitmek için uçuşlarından 3-4 saat önce Berlin Tegel havalimanına gelen yolcular ise güneşin altında beklemek zorunda kaldı. Güvenlik personeli içeride virüs bulaşma tehlikesine karşı ‘kalabalık oluşmasın’ diye bu önlemin uygulandığını söyledi. Bazı yolcular etrafta gölgelik yer ararken, bazıları ise çimenlere oturup uçuş saatinin gelmesini bekledi.