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Yollar bisikletlere, kaykaylara kaldı

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#Belçika#Bisiklet#AVRUPADAN HABERLER
Yollar bisikletlere, kaykaylara kaldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 14:12

Belçika’nın başkenti Brüksel’de caddelerin bir günlüğüne trafiğe kapatılmasıyla kent sakinleri araçsız yolların keyfini çıkardı.

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Kente bağlı 19 belediyede her yıl eylül ayının üçüncü pazar günü yapılan etkinlik için yollar yerel saatle 09.30-19.00’da trafiğe kapatıldı. Yalnızca toplu taşıma araçları, taksiler, acil servis araçları ve özel izinli kişilere ait araçların trafiğe çıktığı gün boyunca 30 kilometrelik hız sınırı uygulandı. Bu yıl 16-22 Eylül’de düzenlenen Brüksel Hareketlilik Haftası kapsamındaki etkinlik boyunca polisler, yolları sıkı biçimde denetledi. Avrupa Birliği (AB) kurumları ve NATO’ya ev sahipliği yapması vesilesiyle trafiğin yoğun seyrettiği kentte ana caddelere skooter, kaykay, bebek arabaları ve bisikletler hâkim oldu. Gün boyunca oyunlar, spor müsabakaları, müzik dinletileri düzenlenirken, toplu taşıma ücretsiz yapıldı.

Yollar bisikletlere, kaykaylara kaldı

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Yollar bisikletlere, kaykaylara kaldı

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#Belçika#Bisiklet#AVRUPADAN HABERLER

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