Yolcular dikkat! 13 havaalanında...

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Almanya’da yer personelinin yanı sıra güvenlik görevlilerinin de 13 havaalanında yapacakları uyarı grevleri nedeniyle yarın sabah erken saatlerden itibaren 24 saat boyunca seferlerin büyük bir bölümünün iptal edileceği, iniş ve kakışlarda gecikmeler yaşanmasının beklendiği açıklandı. Frankfurt, Münih, Berlin, Düsseldorf, Köln/Bonn, Dortmund, Weeze, Hamburg, Hannover, Bremen, Stuttgart, Karlsruhe ve Leipzig havalimanlarında uyarı grevlerinin farklı saatlerde gece yarısı 00.00-23.59 veya yarın sabah saat 05.00 ile salı sabahı saat 05.00 arasında yapılacağı belirtildi. Uyarı grevlerinden en az 3 bin 400 seferin ve 510 binden fazla yolcunun etkileneceğine de dikkat çekildi. Alman Kamu Hizmetlileri Sendikası (Ver.di) mart ayı ortalarında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde aylık ücretlerin en az 350 Euro artırılmasında ve yüzde 8 zam talebinde ısrar edeceklerini yinelerken, taleplerinin kabul edilmemesi durumunda grev sürelerinin artırılacağı tehdidinde de bulundu.



Önceden yarın sabah başlaması kararlaştırıldığı halde, Hamburg’daki Helmut Schmidt Havalimanı’ndaki uyarı grevi öne çekildi. Ver.di’nin ani çağrısı üzerine havalanındaki yer hizmetlileri bu sabah erken saatlerden itibaren işi bırakarak uyarı grevini başlattı. Bunun üzerine tüm seferler iptal edilirken, Hamburg Havalimanı’nda tam bir kaos yaşandı. Gün boyunca hiçbir sefer yapılmayacağı açıklandı.