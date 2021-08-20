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Avrupa
BERLİN - Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 20.08.2021 - 13:28 | Son Güncelleme:

Yola çıkacaklar dikkat! Grev var

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Yola çıkacaklar dikkat! Grev var

Toplu sözleşme görüşmelerinde işveren konumundaki Alman Demiryolları ile anlaşmayan Alman Makinistler Sendikası cumartesi gününden itibaren yeniden greve gidecek.

İLK olarak kargo taşımacılığında grevler başlarken pazartesi gününden itibaren ise yolcu trenleri ve banliyöler de görevle makinistler iş bırakacak. Grevler çarşamba gece 02.00’ye kadar sürecek. Alman Sendikalar Birliği Başkan Rainer Hoffmann, Makinistler Sendikası’nı (GdL) müzakere masasına dönmeye çağırırken, “Çözümler müzakere masasında bulunur” dedi.

Yola çıkacaklar dikkat Grev var

GREVLER DEVAM EDECEK
Ancak Demiryolları yönetiminin yeni teklif sunmaması durumunda müzakerelere oturmayacaklarını söyleyen makinist sendikası grevlere devam edeceğini açıkladı. Bilindiği gibi geçen hafta yapılan uyarı grevinde çok sayıda yolcu mağdur olmuştu.

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