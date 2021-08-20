Yola çıkacaklar dikkat! Grev var

İLK olarak kargo taşımacılığında grevler başlarken pazartesi gününden itibaren ise yolcu trenleri ve banliyöler de görevle makinistler iş bırakacak. Grevler çarşamba gece 02.00’ye kadar sürecek. Alman Sendikalar Birliği Başkan Rainer Hoffmann, Makinistler Sendikası’nı (GdL) müzakere masasına dönmeye çağırırken, “Çözümler müzakere masasında bulunur” dedi.

GREVLER DEVAM EDECEK

Ancak Demiryolları yönetiminin yeni teklif sunmaması durumunda müzakerelere oturmayacaklarını söyleyen makinist sendikası grevlere devam edeceğini açıkladı. Bilindiği gibi geçen hafta yapılan uyarı grevinde çok sayıda yolcu mağdur olmuştu.