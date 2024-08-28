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Yolda çanta buldu! İçinden döviz, altın...

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#Almanya#Çanta#AVRUPADAN HABERLER
Yolda çanta buldu İçinden döviz, altın...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 10:09

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir kamyoncu, yolda bulduğu içerisinde altın, döviz, para ve ziynet eşyası olan çantayı sahibine teslim etti.

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ÇORUM’a yük bıraktıktan sonra gece saatlerinde Sungurlu’ya dönen kamyon şoförü Hüsamettin Karatekin, yol kenarında bir sırt çantası fark etti. Durup çantayı alan Karatekin, Sungurlu’ya geldiğinde çantayı açtı. Karatekin, çantanın içerisinde yüklü miktarda döviz, Türk parası, çok sayıda çeyrek, bilezik, yüzük, küpe, kolye olduğunu gördü. Çantanın içerisinde telefon hattı fark eden Karatekin, numarayı aradığında çantanın gurbetçi Serkan Karademir’e ait olduğu belirlendi. Ertesi gün çanta sahibini Sungurlu’ya evine kahvaltıya davet eden Karatekin, kahvaltı sonrası çantayı sahibine teslim etti. Bu örnek davranışından dolayı Karatekin’e teşekkür eden Serkan Karademir, kendisini ailesiyle birlikte Almanya’da ağırlamak istediğini, bunun için davet göndereceğini ifade etti.

Yolda çanta buldu İçinden döviz, altın...

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#Almanya#Çanta#AVRUPADAN HABERLER

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