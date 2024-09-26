Yol arkadaşlarıyla 70. yaşını kutladı

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MERZ, açılış konuşmasında Merkel’in siyasi kariyerini överek, onun özgürlük tutkusuna ve bilimsel merakına dikkat çekti. Özellikle Euro krizi ve korona pandemisi dönemlerinde Avrupa’nın birliğini sağlamadaki rolüne vurgu yaptı. Konuşmasının sonunda Merkel’e hitaben, “CDU’ya bağlı kalmanı umuyorum” dedi. Merkel, eşi Joachim Sauer’in de eşlik ettiği gecede, sanat tarihçisi Horst Bredekamp’ın bir konuşma yapmasını istedi. Bredekamp, aydınlanmanın diyalektiği, imgelerin önemi ve internetin icadının neleri değiştirdiği üzerine bir konuşma yaptı. Konuşmasının başında, yıllar önce Merkel ile Sauer aracılığıyla tanıştığını ve Merkel’in yaptığı Rouladen yemeğini çok beğendiğini de paylaştı.

17 TEMMUZ’DA 70 YAŞINA GİRDİDavetliler arasında mevcut CDU milletvekillerinin yanı sıra, Merkel döneminde çeşitli bakanlık görevlerinde bulunan Peter Altmaier, eski Hessen Başbakanı Volker Bouffier ve eski Federal Meclis Başkanı Rita Süssmuth gibi eski CDU siyasetçileri de yer aldı. Merkel, 17 Temmuz’da 70 yaşına girdi. 2021 genel seçimlerinde 16 yıllık şansölyelik görevinden ayrılan Merkel, 2000-2018 yılları arasında CDU Genel Başkanlığı yapmıştı. Doğum günü sabahı Merz, sosyal medya platformu X üzerinden Merkel’i tebrik etmiş ve “Yaklaşık otuz yıl boyunca ülkemizin siyasetini şekillendirdin ve sorumluluk aldın: CDU’da, parlamentoda ve hükümette” mesajını paylaşmıştı. Merkel ise 2002 yılında Merz’i, Federal Meclis’teki CDU Grup Başkanlığı’ndan almıştı ve o zamandan beri aralarındaki ilişkinin gergin olduğu biliniyor.