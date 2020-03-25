Yoksa Almanya ilacını mı buldu?

HAYATIMIZ sayı oldu. Koronavirüsle ilgili haberlerde sadece sayılara, istatistiklere bakar olduk. Sabah ilk yaptığımız iş sayılara bakmak. Vaka sayısı düne kıyasla ne kadar arttı? Ölü sayısı ne kadar?

İspanya’dan, İtalya’dan arkadaşlarla konuşuyorum. Hepsi şu soruyu soruyor: “Almanya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı neden bu kadar düşük? Neden İtalya’da, İspanya’da, Fransa’da bu kadar yüksek? Onlar da Avrupa ülkesi?

Almanya’da vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 0.4. İtalya’da ölüm vakaları Almanya’dan 20 kat fazla. Özellikle İtalya ve İspanya’daki gelişmeler çok endişe verici. Bir günde 400 ila 700 arasında insan hayatını kaybediyor. “Yoksa Almanya virüsün ilacını mı buldu ve gizlice kendi insanları için mi kullanıyor?” diye şüphelenenler bile var.

CEVABI İSTATİSTİKLERDE

Tabii ki yok böyle bir şey. Koronavirüse karşı daha ne bir ilaç ne de bir aşı var. “Ama o zaman Almanya’da ölüm vakaları neden bu kadar düşük?” sorusunun cevabı yine istatistiklerde yatıyor. Almanya’da koronavirüs hastalarının yaş ortalaması 45, İtalya’da 63. İtalya’da 70 yaş üzerindeki koronavirüs vakalarının oranı yüzde 40, Almanya’da 60 yaş üzeri yüzde 19. Almanya’da koronavirüs vakalarının yarıdan fazlası 35-59 yaş grubu arasında. Almanya’da ölüm vakalarının düşük olmasının birinci nedeni, hastaların genç olması. Koronavirüste ölüm vakaları yaş yükseldikçe artıyor.

SAĞLIK SİSTEMİ

İkinci neden; hastanelerin kalitesi. Hastaneler ne kadar iyi hazırlandıysa, sağlık personeli ne kadar iyi eğitildiyse, yaşam kurtarma oranı da o kadar yüksek oluyor. Almanya, koronavirüs testine çok erken başladı ve hastaneleri, personeli ona göre hazırladı.

Hasta sayısı da önemli rol oynuyor. Hasta sayısının yüksek olması, hastanın her değişen durumuna göre sağlık ekibinin hemen cevap vermesini engelliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uzmanı Richard Pebody, koronavirüsten ölümleri azaltmada üç önemli faktörün altını çizdi;

1) Yoğun bakım yatak sayısı.

2) Koruma elbisesi.

3) Yoğun bakımda eğitimli personel.

Şimdi rakamlara bakalım. 60 milyonluk İtalya’da yoğun bakım yatak kapasitesi 5 bin. 66 milyonluk İngiltere’de 4 bin 100. 80 milyonluk Almanya’da 28 bin ve Almanya bunu iki kat daha artırmaya çalışıyor.

Yoğun bakım yatak ve solonum cihazı sayısının az olduğu İtalya’da sağlık ekipleri yoğun hasta sayısı arasında seçim yapmak zorunda kalıyor ve yaşa göre hareket ediyor. Yaşı yüksek olan kaderiyle başbaşa bırakılıyor.

Yoğun bakım yatak sayısı çok düşük olan İngiltere’de Başbakan Boris Johnson, “İtalya olma yolundayız” diye uyardı ve sokağa çıkma yasağı kararı almak zorunda kaldı.

“Almanya, İtalya olur mu?” sorusunun cevabı işte bu sayılarda yatıyor.