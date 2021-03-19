FEDERAL Maliye Bakanlığı aldığı kararla, koronavirüs salgını döneminde mağazaların kapalı kalmasıyla sezonu geçen milyonlarca ürünün bağışlanmasına imkân tanıdı. Önceki uygulamaya göre mağazalar satılamayan ürünlerini ihtiyaç sahiplerine bağışlamaları halinde her bir ürün için KDV ödemek zorunda kalıyordu. Şirketler KDV masrafını vermemek için daha ucuz maliyeti olan ürünü çöpe atarak bu KDV yükünden kurtuluyordu.





Federal Meclis Yeşiller Grubu, Almanya Ticaret Örgütleri Birliği ve Almanya Yarım Organizasyonları bir araya gelerek ‘Yok etme bağışla’ adıyla bir kampanya başlatmıştı. Maliye Bakanlığı salgın nedeniyle bu sene bu çağrıya ses verdi. Almanya Tekstilciler Birliği, raflarda, depolarda yaklaşık 500 milyona yakın tekstil ve ayakkabının beklediğini açıkladı. Bu yıl sonuna kadar geçerli olacak uygulamayla mağazaların masraf yapmadan bu ürünleri yardım organizasyonlarına bağışlaması bekleniyor. Maliye Bakanlığı’nın aldığı kararın gıda, kozmetik ve temizlik ürünlerinde de geçerli olacağı belirtildi.