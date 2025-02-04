Yok böyle transfer: 24 saatte 7 milyon euro kazandırdı

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İngiltere Premier Lig'de çok konuşulacak bir transfer gerçekleşti. Nürnberg'in 19 yaşındaki golcüsü Stefanos Tzimas, attığı imzayla adından söz ettirdi. Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg'in 19 yaşındaki forveti Stefanos Tzimas'ı kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, bu transfer için Nürnberg'e 25 milyon euro ödedi ve Yunan golcüyle 2030'a kadar sözleşme imzaladı.
SEZON PERFORMANSI
Tzimas, sezon başında katıldığı Nürnberg'te 17 maça çıktı. Genç yıldız, bu karşılaşmalarda 10 gol atıp 2 asist yaptı. 19 yaşındaki forvet, sezonun ikinci yarısını Bundesliga 2 ekibinde kiralık olarak geçirecek.