Yok böyle transfer: 24 saatte 7 milyon euro kazandırdı

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İngiltere Premier Lig'de çok konuşulacak bir transfer gerçekleşti. Nürnberg'in 19 yaşındaki golcüsü Stefanos Tzimas, attığı imzayla adından söz ettirdi. Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg'in 19 yaşındaki forveti Stefanos Tzimas'ı kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, bu transfer için Nürnberg'e 25 milyon euro ödedi ve Yunan golcüyle 2030'a kadar sözleşme imzaladı.

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24 SAATTE 7 MİLYON EURO KAZANDIRDINürnberg, yaz transfer döneminde Yunan ekibi PAOK'tan kiraladığı ve 2 Şubat'ta 18 milyon euro ödeyerek bonservisini aldığı Tzimas'ı 24 saat sonra 7 milyon euro kar elde ederek 25 milyon euro karşılığında satmış oldu.

SEZON PERFORMANSI

Tzimas, sezon başında katıldığı Nürnberg'te 17 maça çıktı. Genç yıldız, bu karşılaşmalarda 10 gol atıp 2 asist yaptı. 19 yaşındaki forvet, sezonun ikinci yarısını Bundesliga 2 ekibinde kiralık olarak geçirecek.