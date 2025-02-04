×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Yok böyle transfer: 24 saatte 7 milyon euro kazandırdı

Güncelleme Tarihi:

#Stefanos Tzimas#AVRUPADAN HABER#Bundesliga 2
Yok böyle transfer: 24 saatte 7 milyon euro kazandırdı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 11:56

Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg, sezon başında PAOK'tan kiraladığı ve 2 Şubat'ta 18 milyon euro satın alma opsiyonunu kullandığı Yunan golcü, Stefanos Tzimas'ı 3 Şubat'ta 25 milyon euro karşılığı Premier Lig takımlarından Brighton'a sattı. Alman takımı, böylelikle 24 saatte 7 milyon euro kar etmiş oldu. 19 yaşındaki forvet, sezonu Nürnberg'te tamamlayacak.

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig'de çok konuşulacak bir transfer gerçekleşti. Nürnberg'in 19 yaşındaki golcüsü Stefanos Tzimas, attığı imzayla adından söz ettirdi. Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg'in 19 yaşındaki forveti Stefanos Tzimas'ı kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, bu transfer için Nürnberg'e 25 milyon euro ödedi ve Yunan golcüyle 2030'a kadar sözleşme imzaladı.

Yok böyle transfer: 24 saatte 7 milyon euro kazandırdı
24 SAATTE 7 MİLYON EURO KAZANDIRDI
Nürnberg, yaz transfer döneminde Yunan ekibi PAOK'tan kiraladığı ve 2 Şubat'ta 18 milyon euro ödeyerek bonservisini aldığı Tzimas'ı 24 saat sonra 7 milyon euro kar elde ederek 25 milyon euro karşılığında satmış oldu.

Haberin Devamı

SEZON PERFORMANSI
Tzimas, sezon başında katıldığı Nürnberg'te 17 maça çıktı. Genç yıldız, bu karşılaşmalarda 10 gol atıp 2 asist yaptı. 19 yaşındaki forvet, sezonun ikinci yarısını Bundesliga 2 ekibinde kiralık olarak geçirecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Stefanos Tzimas#AVRUPADAN HABER#Bundesliga 2

BAKMADAN GEÇME!