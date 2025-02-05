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Yok artık Neymar! Antrenmanlara helikopterle gidiyor

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#Santos#AVRUPADAN HABER#Neymar
Yok artık Neymar Antrenmanlara helikopterle gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 10:22

Brezilya ekibi Santos'a geri dönen Neymar'ın antrenmanlara gitmek için helikopter kullandığı öne sürüldü.

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Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Hilal ile olan sözleşmesini fesheden ve futbola başladığı Santos'a geri dönen Neymar'la ilgili çılgın iddialar ortaya atıldı. Brezilyalı futbolcunun, Santos'ta antrenmanlara helikopterle gittiği belirtildi. Dünyaca ünlü yıldızın antrenmanlara gitmek için 500 kilometre yol kat ettiği aktarıldı.

Yok artık Neymar Antrenmanlara helikopterle gidiyor
Brezilya basınından Globo'nun haberine göre; Neymar'ın Santos'ta henüz bir ev satın almadığı vurgulandı. Ünlü futbolcunun bu nedenle antrenmanlara gitmek için helikopter kullandığı belirtildi. Neymar'ın Santos'a transferinin resmileşmesinin ardından Morro de Santa Terezinha bölgesinde bir malikane satın almasının beklendiği kaydedildi.

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Neymar'ın bir ev satın alana kadar antrenmanlara helikopterle gidip geleceği vurgulandı. Brezilyalı futbolcunun, özel helikopterle yaptığı her uçuşun bakım masrafları ve personel giderler haricinde 480 sterline mal olduğu belirtildi.

Yok artık Neymar Antrenmanlara helikopterle gidiyor
32 yaşındaki kanat oyuncusu, Santos ile Santos ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzaladı. Neymar'ın kariyeri boyunca ödenen bonservis bedelinin toplamı 400 milyon euro.

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#Santos#AVRUPADAN HABER#Neymar

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