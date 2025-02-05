Yok artık Neymar! Antrenmanlara helikopterle gidiyor

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Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Hilal ile olan sözleşmesini fesheden ve futbola başladığı Santos'a geri dönen Neymar'la ilgili çılgın iddialar ortaya atıldı. Brezilyalı futbolcunun, Santos'ta antrenmanlara helikopterle gittiği belirtildi. Dünyaca ünlü yıldızın antrenmanlara gitmek için 500 kilometre yol kat ettiği aktarıldı.

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Brezilya basınından Globo'nun haberine göre; Neymar'ın Santos'ta henüz bir ev satın almadığı vurgulandı. Ünlü futbolcunun bu nedenle antrenmanlara gitmek için helikopter kullandığı belirtildi. Neymar'ın Santos'a transferinin resmileşmesinin ardından Morro de Santa Terezinha bölgesinde bir malikane satın almasının beklendiği kaydedildi.

Neymar'ın bir ev satın alana kadar antrenmanlara helikopterle gidip geleceği vurgulandı. Brezilyalı futbolcunun, özel helikopterle yaptığı her uçuşun bakım masrafları ve personel giderler haricinde 480 sterline mal olduğu belirtildi.