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Hürriyet
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Avrupa
AA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 14:34 | Son Güncelleme:

Yok artık! Irkçılık anaokulunun duvarında

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Yok artık! Irkçılık anaokulunun duvarında
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Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde bulunan Wolfenbüttel beldesindeki bir anaokulunun duvarlarına Müslüman ve yabancılara yönelik hakaret içeren ırkçı ifadeler yazıldı.

Nazi sembollerinin çizildiği yazılarda, “Yabancılar defolun” şeklinde ifadeler de yer aldı. Olayın duyulmasının ardından ismi açıklanmayan anaokulunun müdürü, velilere üzüntüsünü dile getiren bir mesaj göndererek, şunları söyledi: “Bugün size bu çirkin fotoğraflarla geliyorum. Bunu yaparak bana ve meslektaşlarıma da zarar verdiler. Pek çok veli bu saçma yazıları gördü. Yetkililere suç duyurusunda bulundum. Bu lekeyi sprey boya ile temizletebiliriz. Bunu duvarlarımıza kimin yaptığı konusunda hiçbir fikrimiz yok. Bu kişi insan ırkının çeşitliliğini anlamayan biri olabilir. Okulumuzda 16 ülkeden çocuklarla olduğumuz için çok mutluyum. Her gün yüzümüze bir gülümseme koyan bu insanlara teşekkür ediyorum.” Wolfenbüttel polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Yok artık Irkçılık anaokulunun duvarında

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