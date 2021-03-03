Yoğun bakımdakilerin yarısı göçmen

ROBERT Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Prof. Dr. Lothar Wieler ve farklı hastanelerin başhekimleri 14 Şubat’ta bir video konferans gerçekleştirdi. Korona enfeksiyonu nedeniyle hastaların durumu hakkında yapılan toplantıda başhekimler koronadan en çok etkilenen grubun göçmen kökenliler olduğunu söyledi. Bild gazetesinde yayımlanan habere göre, yoğun bakımdaki hastaların da çoğunluğu göçmen kökenli. Doktorlar, federal hükümetin salgınla ilgili göçmenleri bilgilendirmede yetersiz kaldığını belirtti.

Toplantıya katılan Moers Akciğer Hastanesi Yöneticisi Thomas Voshaar, Almanya’daki başhekimlerle görüşmeler yaparak korona hastalarıyla ilgili veriler topladığını belirtti. Özelikle yoğun bakımdaki hastalarla ilgili bilgi de toplayan Thomas Voshaar, “Bu araştırma açık bir şekilde şunu ortaya koydu; Siyasetin korona uyarılarının ulaşmadığı bir grup var. Bunlar da göçmen kökenliler” dedi. Voshaar, görüşmede geçen yıl kasım ve aralık ile bu yıl ocak ayında yaptığı araştırma sonuçlarına değinirken, “Araştırmalarıma göre bu süreler içindeki ağır hasta olarak entübe edilenlerin yüzde 90’ından fazlası göçmen kökenli. Biz kendi aramızda bu tür hastaları, ‘iletişim engeli olan hastalar’ olarak tanımlama kararı aldık. Onlara ulaşamadığımız görülüyor” diye konuştu. ‘SOSYAL DANIŞMANLIK YAPILMALI’

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Lothar Wieler de başhekimlerle yapılan görüşmede sorunun farkında olduklarını belirtirken, yoğun bakımdaki hastaların da yüzde 50’sinden fazlasının göçmen kökenli olduğuna dikkati çekti. Wieler, “Ülkemizde bir paralel toplum bulunuyor. Eğer onlara ulaşmak istiyorsak, camilerde sosyal danışmanlık çalışmasına ihtiyacımız var. Bu grup Almanya’da yaklaşık 4 milyon civarında. Bu nüfusun yüzde 4.8’ine tekabül ediyor. Ancak yoğun bakımda yatanların oranı ise yüzde 50’nin üzerinde” dedi. Wieler, konunun özellikle siyasette tabu konu olduğunu ve bu nedenle konuşulmadığını iddia etti.

‘SOSYAL DANIŞMANLIK YAPILMALI’

Doktorlar, en büyük sorunun ise dil sorunu olduğuna dikkati çekti. Bild’in haberine göre doktorlar, özellikle federal hükümette kimsenin ırkçılık suçlamasıyla damgalanmamak için bu konuya değinmediğini de belirtti. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Sağlık Bakanlığı’nı bizzat bilgilendirdiğini söyleyen Thomas Voshaar, “Konuştuğum herkes, Spahn da dahil olmak üzere ‘Aman tanrım, aman tanrım’ diyerek tepki verdi” dedi. Ancak hükümetten bu yönde bir adım gelmediği kaydedildi. Bild’e açıklama yapan bir hükümet sözcüsü ise Sağlık Bakanlığı’ndan Başbakanlığa bu yönde bir uyarı iletilmediği ve eyalet başbakanlarıyla, Başbakan Angela Merkel arasındaki korona zirvelerinde bu konunun hiçbir şekilde gündeme gelmediğini kaydetti.