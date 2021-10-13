Yoğun bakımdakilerin çoğu aşısız

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FEDERAL Acil Tıp ve Yoğun Bakım Üniteleri Birliği (DIVI) Başkanı Gernot Marx, Almanya’da yoğun bakım doluluk oranının yaklaşık yüzde 85 civarında olduğunu, yoğun bakımdaki tedavi görenlerin ise sadece yüzde 6.1 kadarının korona hastası olduğunu söyledi. Hastane ve kliniklerin yoğun bakım ünitelerinde korona nedeniyle tedavi gören hasta sayısının aktüel olarak 1354 kadar olduğunu belirten Marx, durumun oldukça stabil olduğunu dile getirdi. Robert-Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada ise Kovid-19 hastalarının büyük çoğunluğunun hiç aşı olmamış kişilerden oluştuğuna dikkat çekilerek, aşıya rağmen yoğun bakım tedavisi görenlerin çoğunluğunda ise kronik olarak farklı ön hastalıklara rastlandığı ifade edildi.