ALMANYA’da yaz tatili sonrasında sonbaharda korona salgınında dördüncü dalganın nasıl etkili olacağı tartışılıyor. Özellikle hastanelerdeki yoğun bakım yataklarının dolup dolmayacağı merak ediliyor. Robert Koch Enstitüsü, korona salgınındaki son verileri açıkladı. Buna göre Almanya’da yoğun bakımdaki her 40 hastadan biri, korona enfeksiyonuna bağlı olarak yatıyor. Verilere göre yoğun bakımlarda yatanların yüzde 2.5’i korona nedeniyle tedavi görüyor. YOĞUN BAKIMDAKİ YAŞ ORTALAMASI 48

Korona nedeniyle yoğun bakımda yatan hastaların yaş ortalamasında da aşı öncesine göre değişiliklik görüldü. Salgının ilk dönemlerinde korona nedeniyle yoğun bakıma alınan hastaların yaş ortalaması 77 olurken, şu andaki güncel duruma göre yoğun bakımdaki korona hastalarının yaş ortalaması 48 oldu. RKI, aşılamanın ilk önce yaşlı grupta başlaması nedeniyle bu yaş grubundaki yoğun bakıma düşen hasta sayısında ciddi azalma olduğunu açıkladı. Almanya’da kısıtlamalar için şu ana kadar yüz bin nüfusa göre 7 günlük korona vaka sayısı baz olarak alınıyordu. Ancak aşılamanın da yaygınlaşmasıyla bir çok eyalette hastanelerdeki yoğun bakım yatak kapasiteleri değerlendirilecek. İNSİDANS 44.2’YE YÜKSELDİ

Öte yandan Almanya’da 7 günlük insidans değeri ortalaması 44.2’ye yükseldi. Son 24 saatte 8 bin 400 yeni korona vakası görülürken, 22 kişi de yasamanı yitirdi. Korona vakası görülmeye başladığından bu yana şu ana kadar toplam 3 milyon 843 bin 775 kişi koronaya yakalandı. İyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 690 bin 400 oldu. Şu ana kadar toplam 91 bin 943 kişi de koronaya bağlı olarak yaşamını yitirdi.