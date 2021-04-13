MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriYoğun bakımda sayı artıyor
GeriAvrupa Yoğun bakımda sayı artıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
MÜNİH / Fotoğraflar: AFP
Haber Giriş: 13.04.2021 - 12:17 | Son Güncelleme:

Yoğun bakımda sayı artıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yoğun bakımda sayı artıyor

Almanya’da koronavirüs salgını nedeniyle hastane ve kliniklerin yoğun bakım ünitelerinde yatan hasta sayısının giderek artış gösterdiği bildirildi.

Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarına günlük 50 ila 100 arasında yoğun bakım gerektiren Kovid-19 hastası alındığına dikkati çeken Almanya Yoğun Bakım Hekimleri Birliği (Divi), nisan ayı sonunda yoğun bakıma muhtaç hasta sayısının 6 binin üzerine çıkmasının beklendiğini duyurdu. Daha önceki öngörülerde hasta sayısının en fazla 5 bin olarak hesaplandığını belirten Divi Başkanı Gernot Marx, üçüncü dalganın ürkütücü boyutlara geldiğini, siyasilerin ülke genelinde geçerli olacak sıkı tedbirleri bu hafta içinde yürürlüğe koymasının zorunlu olduğunu vurguladı. Tek elden alınması beklenen tedbirlerin gecikmesi durumunda ölümcül vakaların kontrol edilemeyecek düzeyde artış göstereceğini belirten Marx, sağlık kurumlarının kapasite sınırlarının zorlandığına dikkati çekti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi