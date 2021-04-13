Yoğun bakımda sayı artıyor

Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarına günlük 50 ila 100 arasında yoğun bakım gerektiren Kovid-19 hastası alındığına dikkati çeken Almanya Yoğun Bakım Hekimleri Birliği (Divi), nisan ayı sonunda yoğun bakıma muhtaç hasta sayısının 6 binin üzerine çıkmasının beklendiğini duyurdu. Daha önceki öngörülerde hasta sayısının en fazla 5 bin olarak hesaplandığını belirten Divi Başkanı Gernot Marx, üçüncü dalganın ürkütücü boyutlara geldiğini, siyasilerin ülke genelinde geçerli olacak sıkı tedbirleri bu hafta içinde yürürlüğe koymasının zorunlu olduğunu vurguladı. Tek elden alınması beklenen tedbirlerin gecikmesi durumunda ölümcül vakaların kontrol edilemeyecek düzeyde artış göstereceğini belirten Marx, sağlık kurumlarının kapasite sınırlarının zorlandığına dikkati çekti.