Yoğun bakımda personel alarmı!

ALMANYA Yoğun Bakım Tabipler Birliği (DIVI) Başkanı personel açığının çok daha büyüyeceği uyarısında bulundu. DIVI Başkanı Uwe Janssens “Yoğun bakımda sıkıntı gerçekten halen devam ediyor. Geçtiğimiz haftalardaki yüksek vaka sayılarının sonuçlarıyla uğraşıyoruz. Aylardır yoğun bakımda çok ağır yük taşıyan sağlık elemanları bu ağır yükün altında bitkin düştüler. Gelecek yıl başında bunu iyice hissedeceğiz. Sağlık personeli açığı çok daha artacak” dedi. Janssens 7 günde 100 bin nüfus başına 50 yeni vaka sayısını da yüksek bulduklarını, sağlık sisteminin altından kalkabilmesi için bu sayının çok daha altında olması gerektiğini söyledi.

5 BİN 562 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Almanya’da Robert Koch Enstitüsü verilerine göre 21 bin 367 yoğun bakım yatağı kayıtlı. Boş yatak sayısı 5 bin 146. Yoğun bakımda tedavi gören korona hastası sayısı 5 bin 562. Bunun 2 bin 960’ı entübe ediliyor. Yoğun bakımda koronavirüsten hayatını kaybedenlerin oranı yüzde 26. Almanya Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass, hastanelerin korona önlemleri nedeniyle kısıtlamalardan dolayı mali yükünün arttığını belirtti ve “Eğer hükümet yardımları önemli ölçüde artırmazsa, hastaneler 2021’in ilk çeyreğinden itibaren çalışanlarının maaşlarını ödeyemez” dedi. Hastaneler korona hastalarını tedavi etmek için acil olmayan ameliyatları erteliyor ve yoğun bakımda yataklarını boş tutuyor.