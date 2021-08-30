Yoğun bakımda hasta sayısı artıyor! Özellikle gençler...
Robert Koch Enstitüsü (RKI) ile Alman Acil ve Yoğun Bakım Tıbbi Üniteleri Birliği (Divi) tarafından açıklanan verilere göre, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısı bini geçti. Hafta sonu da dahil olmak üzere toplam 1008 koronavirüs hastasının yoğun bakımlara alındığı, bunun 485’inin entübe edildiği belirtildi.
SON olarak 18 Haziran’da yoğun bakımlardaki korona hasta sayısı binin üzerine çıkmıştı. O günden itibaren düşüş kaydeden yoğun bakım hasta sayısı, yaz tatiliyle birlikte artış gösterdi. Yoğun bakıma yatan hastaların büyük çoğunluğunun korona aşısını yaptırmayanlardan oluştuğu açıklandı. Dördüncü dalgada yoğun bakıma düşen koronavirüs hastalarının yaş ortalamasında değişiklik de gözlendi. Salgında aşı öncesinde yoğun bakıma düşen koronavirüs hastalarının çoğunluğu yaşlı hastalardan oluşurken, şimdi ise genç ve orta yaşlıların sayısında artış oldu. Verilere göre yoğun bakımdaki her 10 hastadan 1’i 30-39 yaşları arasında. Her 5 hastadan 1’i ise 40-49 yaş aralığında. 50-59 yaş arasındaki koronavirüse bağlı yoğun bakım hastalarının oranı da yaklaşık 4’te 1 civarında. Her 5 hastadan biri de 60-69 yaş aralığında. Yoğun bakım hastalarının en çok olduğu eyalet ise Kuzey Ren Vestfalya. Almanya Hastaneler Birliği’nin verilerine göre yoğun bakımlardaki koronavirüs hasta sayısının 5 bini aşması durumunda kritik eşinin aşılacağı kaydedildi.