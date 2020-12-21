Yoğun bakımda doluluk yüzde 78

ALMANYA’da şimdiye kadar en yüksek günlük vaka sayısı 33 bin 777 olarak tespit edilirken, en yüksek can kaybı da 952 olarak duyurulmuştu. Yoğun bakım ünitelerinde tedavisi süren ağır vakaların sayısı da 4 bin 959. Almanya’da 368 bin 977 aktif hasta bulunuyor. Robert Koch Enstitüsü, virüsü yenip sağlığına kavuşanların sayısını 1 milyon 115 bin 400 olarak duyurdu. Almanya’da ilk testin yapıldığı günden bugüne toplam 31 milyon 974 bin 158 korona testi yapıldı. Ülkedeki yoğun bakım yatakların doluluk oranı ise yüzde 78.25.