Yoğun bakım yataklarının yüzde 83’ü dolu

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ALMANYA’da Kovid-19 salgınında vaka sayısı ve Omikron varyantlı vakaların sayısı artmaya devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte Almanya’da 164 bin yeni vaka tespit edilirken, salgın nedeniyle 166 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı (insidans) ise 940.6 olarak belirlendi. Bir hafta içinde salgının bulaştığı kişi sayısı ise 782 bin 173 oldu. Salgının başından bu yana Almanya’da toplam 9 milyon 35 bin 795 korona virüs vakası tespit edilirken, 117 bin 126 kişi hayatını kaybetti. Aktif koronavirüslü sayısı yaklaşık 1 milyon 531 bin olarak açıklandı.

Ülkede yoğun bakım servislerinde 20 bin 932 hasta bulunduğu, boş yatak oranının yüzde 16.6 olduğu ve hastanelerde 4 bin 166 boş yatak bulunduğu kaydedildi. Yoğun bakım servislerinde yatan koronavirüs hasta sayısının ise 2 bin 396 olduğu ve bu kişilerin 1352’sinin solunum sistemine bağlı olarak hayatlarını sürdürdüğü belirtildi. 25 Ocak tarihi itibarıyla 61 milyon 200 bin kişinin iki doz aşı olduğu, 42 milyon 600 bin kişinin de hatırlatıcı ‘Booster’ aşısı yaptırdığı bildirildi. Genel nüfusun yüzde 75.6’sının ise (62.8 Milyon) en az bir aşı olduğu kaydedildi.

HER 3 TESTTEN BİRİ POZİTİF

Öte yandan Almanya’da yapılan her 3 PCR testinden birinin pozitif çıktığı duyuruldu. Almanya Laboratuvar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir hafta içerisinde yapılan 2 milyon 400 bin kadar PCR testinin yaklaşık yüzde 30’unun pozitif çıktığı bildirildi. Bir önceki hafta aynı oranın yüzde 25’lerde olduğu belirtilen açıklamada, pozitif oran yükseldikçe karanlıkta kalan tahmini rakamın daha da fazla olacağına dikkat çekildi.