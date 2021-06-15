Yoğun bakım skandalında soruşturma!

İLK olarak Kuzey Ren Vestfalya eyaleti, korona salgını döneminde devletten tazminat almak için yoğun bakım yatak sayısını düşük gösteren hastanelere yönelik araştırma başlattı. Sayıştay raporunda gündeme gelen iddiaların peşini bırakmayacaklarını belirten Kuzey Ren Vestfalya Sağlık Bakanlığı, konuyu araştırmak üzere eyaletteki tüm sağlık kuruluşlarının gösterdiği acil yatak ve ünite sayılarının yakın incelemeye alındığını duyurdu.

‘KABUL EDİLEMEZ’

Medyada çıkan haberlere göre eyalete bağlı Höxter bölgesinde yatak sayılarının olduğundan daha düşük gösterildiğinin anlaşıldığı belirtildi. Almanya’da korona pandemisi nedeniyle yatak kapasitesinin yüzde 25’in altına düştüğü yerleşim birimlerine yardım amacıyla çıkarılan yasanın suistimal edildiğine dikkat çekilerek, bazı sağlık kuruluşlarının bilinçli olarak manipule yapmış olabileceği vurgulandı. SPD’li Sağlık Politikacısı Karl Lauterbach da, adı geçen iddiaların kabul edilemez olduğunu belirterek, sorumlular hakkında soruşturma talebinde bulundu.