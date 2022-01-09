‘Yoğun bakım doluluk oranı Omikron’da yanıltıcı’

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RKI verilerine göre, 7 gün içinde 100 bin kişi başına kliniğe başvuran ve yoğun bakımdaki korona hastası sayısı insidansı 3.15 olarak açıklandı. Bu insidans değeri de bölgeden bölgeye değişiklik gösterdi. Bremen’de bu değer 18.23 ile en yüksek seviyede olurken Thüringen eyaletinde 9.01 olarak kayıtlara geçti. Hastaneye yatış insidansı 1.66 ile Aşağı Saksonya’da en düşük oldu.

DOKTORLAR BİRLİĞİ UYARDI

Marburg Doktorlar Derneği, Omikron varyantının yayılmasıyla artan sayılar göz önüne alındığında, hastanelerdeki normal odaların aşırı yüklenmesine karşı uyarıda bulundu. Doktorlar Birliği başkanı Susanne Johna, “Omikron dalgası sırasında yalnızca yoğun bakım ünitelerinin kapasite kullanımına bakmak hata olur” dedi. Johna, genel olarak, hastanelerde delta varyantına göre çok daha fazla hastanın tedavi edilmesi gerekeceğini söyledi. Uzmanlar Omikron varyantının nispeten hafif bir enfeksiyon seyri olmasına rağmen Omikron’un koronavirüsün diğer varyantlarından daha bulaşıcı olduğuna dikkat çekti. Susanne Johna, vakaların çoğunluğunun acil servislerde ve normal odalarda tedavi edilmesi gerektiğin kaydederek, “Yoğun bakım yatağı doluluk oranını korona önlemleri için bir ölçüt olarak kullanacak olursanız, bu çok dar görüşlü olurdu ve Omikron varyantında bile aldatıcı” dedi.