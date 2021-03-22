Yoğun bakım alarmı: 3 binin üzerine çıktı

KONUYLA ilgili Federal Yoğun Bakım ve Acil Tıpçılar Birliği Başkanı Gernot Marx tarafından yapılan açıklamaya göre yoğun bakım servislerine yatan ağır hasta sayısının pandemi döneminin ilk başlarında olduğu gibi 3 bin rakamının üstüne çıktığı belirtildi. Hastane ve kliniklerin yeni hasta kabul etmede zorluk yaşadığına dikkat çeken sağlık uzmanları, sayısının daha da artmasından endişe duyduklarını belirterek kısıtlama tedbirlerinin sertleştirilmesi önerisinde bulundu. SAĞLIK SİSTEMİNDE ÇÖKÜŞ OLABİLİR

Vaka sayısının 100 binde 200’e yaklaşması durumunda yoğun bakıma gereksinim duyacak hasta sayısının 5 binlere çıkacağını söyleyen Marx, sağlık sisteminin çöküş yaşayabileceği tehlikesine dikkat çekti. Diğer yandan yoğun tempoyla görevlerini icra eden sağlık çalışanlarının da, artan vakalar nedeniyle zor günler yaşadığı ayrıca vurgulandı.









