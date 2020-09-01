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Hürriyet
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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 01.09.2020 - 10:30 | Son Güncelleme:

Yine yasa dışı yarış, yine kaza, yine yaralılar var!

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Yine yasa dışı yarış, yine kaza, yine yaralılar var!
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Berlin’de trafik eşkıyaları yine kazaya ve yaralamaya yol açtı. Şehir merkezinde yapılan yasa dışı otomobil yarışı kazayla son buldu. Kazada dört kişi yaralandı. İki kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

KAZA kentin merkezindeki Kürfürstendamm üzerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre üç otomobil illegal otomobil yarışı yaptı. Son derece hızlı olan üç otomobilden BMW marka olanı içinde anne ve küçük çocuğunun bulunduğu bir otomobile arkadan hızla çarptı. Otomobilde bulunan çocuk ve annesi ağır yaralandı. İkili tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Kaza sırasında otomobillerden fırlayan parçalar yolda geçen iki yayaya çarptı. İki kişi hafif yaralandı. İki yaralının tedavisi de olay yerine gelen ilk yardım ekiplerince ayakta yapıldı.

Yine yasa dışı yarış, yine kaza, yine yaralılar var
ÜÇ KİŞİ KAÇTI
Görgü tanıkları kazaya yol açan BMW’nin sürücüsüyle birlikte biri kadın üç kişinin kaçtığı bilgisini polise verdi. Ayrıca illegal yarışa katılan iki otomobil de kazayı görmelerine rağmen durmadı. Hızla olay yerinde kaçarak uzaklaştı. Kazaya karışan otomobilleri olay yerinden kaldırmak ve otomobilin içindeki iki yaralıyı çıkarmak için 36 kişilik itfaiye ekibi görev yaptı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonrası kazaya karışan iki otomobil çekiciye yüklenerek götürüldü. Cadde de trafiğe açıldı.

POLİS PEŞLERİNDE
Polis ekipleri de olay yerinde suç delili topladı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Polis şimdi kazayı yapan sürücü ile yanında bulunan kadın ile diğer kişiyle birlikte illegal otomobil yarışana katılan sürücülerin peşine düştü. Berlin’de sık sık gençler illegal otomobil yarışı düzenliyor. Şehir merkezinde yapılan yarışlar sonucu daha önce bir kişi hayatını kaybetti. Ölümlü kazaya yol açan iki zanlı, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

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