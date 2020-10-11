Yine yarış, yine ölüm

FRANKFURT Wiesbaden istikametinde yaşanan feci trafik kazasına yine yasa dışı oto yarışının neden olduğu şüphesiyle savcılık soruşturma başlattı. Cumartesi günü öğleden sonra A 66 otobanında meydana gelen kazada bir Lamborghini kontrolden çıkarak, otobanın ortasındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle geri dönen lüks otomobil, Opel ve Skoda marka iki araçla çarpıştı. Kazaya sebep olan Lamborghini’yle birlikte Skoda alev aldı. Lamborghini sürücüsü yanan araçtan çıkmayı başardı diğer araçtan çıkamayan sürücü feci şekilde can verdi. Yaralanan Opel ve Lamborghini sürücüleri hastaneye kaldırıldı.

Otoban cumartesi akşamı geç saatlere kadar iki tarafa da trafiğe kapatıldı. Kaza yerinde yapılan araştırma sonucu iki Lamborghini ile bir Porsche’nin otobanda yasa dışı yarış yaptığı şüphesi üzerine polis ve savcılık harekete geçti. Yarışa katıldığı ve kaza yerinden kaçtığı şüphesiyle aranan Porsche sürücüsü polise başvurdu. Polis ikinci Lamborghini otomobili de Hofheim’da tespit etti ve iki otomobil de incelemeye alındı.