Yine Solingen...

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SOLINGEN... Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı 161 bin nüfuslu bir kent.

KRV’nin başkenti Düsseldorf’a 22 kilometre mesafede. 29 Mayıs 1993 sabaha doğru erken saatlerde, sonradan Neonazi oldukları belirlenen aşırı sağcı 16-23 yaşlarında 4 Alman, Genç Ailesi’nin oturduğu binayı benzin dökerek ateşe verdi.

Bu kundaklamada 4 yaşındaki Saime Genç, 9 yaşındaki Hülya Genç, 12 yaşındaki Gülüstan Öztürk çocukluklarını, 18 yaşındaki Hatice Genç de gençliğini yaşayamadan kötü bir şekilde can verdiler.

27 yaşındaki Gürsün İnce, minicik yavrusunu kucağına alıp, ona sıkıca sarılarak hayatta kalabilmek umuduyla alevler içindeki binanın balkonundan aşağı atladı.

Canı gibi sevdiği yavrusunu kurtarırken kendisi yaşamını yitirdi.

Ailenin o zaman 15 yaşında olan evladı Bekir Genç uykuda yakalandığı kundaklamada ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Tam 30 ameliyat geçirdi.

Cilt nakli yapıldı.

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GÖRÜNTÜLER DEHŞET VERİCİYDİ

Haberi duyar duymaz KRV’nin sonradan Almanya’nın Cumhurbaşkanı olan o zamanki Eyalet Başbakanı Johannes Rau, Solingen’in yolunu tuttu.

Genç Ailesi’nin acısını paylaşan Rau, sonradan yolda giderken “Sen dünyayı değiştiremeyeceksin” diye düşünüp istifa etmeyi aklından geçirdiğini bile söyledi.

Aynı gün öğleden önce Türkiye’nin o dönemdeki Bonn Büyükelçisi Onur Öymen de Solingen’de Genç Ailesi’yle buluşarak, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kendilerinin yanında olduğu mesajını verdi.

Ben o zaman Hürriyet’in Bonn Temsilcisiydim.

Bu ‘kara haberi’ duyar duymaz otomobilime atlayıp Solingen’in yolunu tuttum.

Genç Ailesi’nin evinin bulunduğu sokak polis tarafından trafiğe kapatılmıştı.

Otomobili park ettikten sonra basın kartımı göstererek kundaklanan binanın yakınlarına kadar gittim.

Yerli ve yabancı gazeteci ve televizyoncular da oradaydı.

Görüntüler dehşet vericiydi.

‘ÜZÜNTÜDEN UYUYAMADIM’

Solingen’de bu yıl 25 Mart’ta ağırlıklı olarak göçmen kökenlilerin yaşadığı bir binada yangın çıktı.

Sonradan kundaklama olduğu ortaya çıkan yangında, 28 ve 29 yaşlarındaki Türkiye kökenli Bulgaristan vatandaşı bir çift ile 3 yaşında ve 5 aylık iki çocukları yaşamını yitirdi.

Kundakçının, kirasını ödemediği için aynı binadaki konutunu terk etmek zorunda kalan 39 yaşındaki bir komşu olduğu ortaya çıktı.

Kurbanlar için kundaklanan binanın önünde birkaç gün sonra bir anma töreni düzenlendi.

31 yıl önceki faciada ailesinin 5 ferdini kaybeden ve kendisi de yıllardır acı çeken Bekir Genç de oradaydı.

“Beş gündür üzüntüden uyuyamıyorum. Bu bina da bizim yanan ev gibi kundaklama sonucu ahşap olduğundan dolayı yanmış. O gece yaşananlar, çığlıklar, itfaiyecilerin harıl harıl çalışması gözümün önüne tekrar geldi” diyordu.

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HERKES YASA BOĞULDU

Yine Solingen.

Solingen’in kuruluşunun 650’nci yıl dönümü vesilesiyle geçen cuma günü öğleden sonra başlayan ve 3 gün sürmesi planlanan bir festival düzenlendi.

‘Çeşitlilik Festivali’ adı altında düzenlenen etkinliklerin ilk gününe yerlisiyle, göçmen kökenlisiyle, yabancısıyla tüm Solingenliler gönüllerince eğlenirken, hiç beklenmedik ‘kanlı saldırı’ yaşandı.

Dünya genelinde ünlü ‘Solingen Bıçakları’ (Solinger Messer) ile tanınan Solingen’in göbeğinde düzenlenen etkinlik sırasında akşam saat 21.47 sıralarında eli bıçaklı bir saldırgan, 56 yaşındaki bir kadın ile 56 ve 67 yaşlarındaki iki erkeği boğazlarından bıçaklayıp öldürdü.

5’i ağır olmak üzere 8 kişiyi de yaraladıktan sonra saldırgan olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirdi.

3 gün sürmesi öngörülen festival daha ilk akşamdan iptal edilirken, Solingen de Solingenliler de yasa boğuldu.

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POLİSE TESLİM OLDU

Daha saldırganın izine rastlanmadan ve ilgili emniyet birimleri tarafından bir açıklama yapılmadan sosyal medyada saldırganın Arap görünümlü bir terörist olduğu paylaşımları yoğunlaştı.

Polis, bir ihbar üzerine saldırganla olaydan önce sohbet ettiği ve Kırgız kökenli olduğu ileri sürülen 15 yaşında bir genci ertesi gün öğle saatlerinde gözaltına aldı.

Aynı akşam da olay yerine 500 metre, saldırıda kullanılan bıçağın bulunduğu çöp kutusuna 150 metre mesafedeki bir sığınmacı yurdunda, sosyal medyada da paylaşıldığı gibi, siyah saçlı, siyah sakallı, siyah giysili bir şahsı yakalanıp ‘tanık olarak dinlenmesi için’ Emniyet’e götürüldü.

Özel Hareket Timi (SEK) elemanlarını olay yerinden sığınmacılar yurduna kadar bir koku takibi köpeğinin yönlendirdiği ileri sürüldü.

Aynı akşam geç saatlerde “Aradığınız kişi benim” diyerek Suriyeli bir sığınmacı polise teslim oldu.

Daha zanlı teslim olmadan önce terör örgütü DEAŞ, Solingen’deki kanlı saldırıyı üstlendi.

DEAŞ haber kanalı ‘Amaq’, “Almanya’nın Solingen kentinde Hıristiyanların etkinliğindeki dünkü saldırıyı gerçekleştiren bir DEAŞ askeriydi” açıklamasında bulundu.

Tabii bu açıklamanın doğru olup olmadığı henüz kanıtlanmadı.

Teslim olan saldırganın DEAŞ ile ilişkisi olup olmadığı da.

Ama gözler yine bu ülkede yaşayan, bu tür olaylarla uzaktan yakından ilgisi ve ilişkisi olmayan, kesinlikle de tasvip etmeyen ‘buralı’ Müslümanlara çevrildi.