Yine seÃ§im zaferi YeÅŸiller ve SPDâ€™nin

BADEN-WÃ¼rttemberg eyaletinde ilk aÃ§Ä±lan sandÄ±k sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, YeÅŸiller Partisi yÃ¼zde 31.5 oy alarak birinci parti oldu. En yakÄ±n rakibi olan CDU ise yÃ¼zde 23 oyla tarihinin en dÃ¼ÅŸÃ¼k oyunu aldÄ±. Bir Ã¶nceki seÃ§imlerde en kÃ¶tÃ¼ sonucu alan Sosyal Demokrat Parti (SPD) daha da oy kaybÄ± yaÅŸayarak yÃ¼zde10.5â€™ta kaldÄ±. 2016 seÃ§imlerinde yÃ¼zde 15â€™in Ã¼zerinde oy almayÄ± baÅŸaran aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± AfD yÃ¼zde 12.5 Liberal parti FDP ise yÃ¼zde 11 oy alabildi. Bu eyalette 21 parti ve 8 baÄŸÄ±msÄ±z aday yarÄ±ÅŸtÄ±.





BADEN-WÃœRTTEMBERGâ€™DE 2016 SEÃ‡Ä°M SONUÃ‡LARI:

YeÅŸiller: YÃ¼zde 30.3

CDU: YÃ¼zde 27

AfD: YÃ¼zde 15.1

SPD: YÃ¼zde 12.7

FDP: YÃ¼zde 8.3

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OLASI HÃœKÃœMETLER

SeÃ§imlerin galibi YeÅŸillerâ€™in koalisyon hÃ¼kÃ¼meti kurmak iÃ§in iki alternatifi bulunuyor. YeÅŸiller, ya var olan CDU ile koalisyon hÃ¼kÃ¼metine devam edecek ya da SPD ve FDP ile Ã¼Ã§lÃ¼ bir koalisyon hÃ¼kÃ¼meti kuracak. Eyalet anayasasÄ± gereÄŸi yeni hÃ¼kÃ¼met en geÃ§ 16 MayÄ±sâ€™ta Meclisâ€™ten onay alÄ±p gÃ¶revine baÅŸlamak zorunda. Ancak var olan koalisyonun devam etmesine daha kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lÄ±yor.

RHEINLAND-PFALZâ€™DA MEKTUPLA OY PATLAMASI

Almanya genelinde SPDâ€™nin en gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu eyaletlerden biri olan Rheinland-Pfalz eyaletinde ise seÃ§imin galibi yine SPD oldu. AÃ§Ä±lan ilk sandÄ±klara gÃ¶re SPD yÃ¼zde 33. 5 oyla birinci parti oldu. En yakÄ±n rakibi CDU ise yÃ¼zde 25.5 oy aldÄ±. ÃœÃ§lÃ¼ koalisyon ortaÄŸÄ± YeÅŸiller yÃ¼zde 9.5 oy aldÄ±. AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± parti AfD yÃ¼zde 10.5 oy alÄ±rken koalisyon ortaÄŸÄ± FDP ise yÃ¼zde 6.5 oya sahip oldu. Bu eyalette SPD 1996â€™dan bu yana seÃ§imleri galip olarak tamamlÄ±yor. YaklaÅŸÄ±k 3 milyona yakÄ±n seÃ§menin yer aldÄ±ÄŸÄ± bu eyalette 63 bin seÃ§men 18 yaÅŸÄ±nÄ± doldurarak ilk kez oy kullanma hakkÄ± elde etti. Korona salgÄ±nÄ± nedeniyle bu seÃ§imlerde mektupla oyda patlama yaÅŸandÄ±. Bir Ã¶nceki seÃ§imlerde her beÅŸ oydan biri mektupla kullanÄ±lÄ±rken bu seÃ§imlerde ise her iki oydan biri mektupla kullanÄ±ldÄ±.

RHEINLAND-PFALZâ€™DA 2016 SEÃ‡Ä°M SONUÃ‡LARI

SPD: YÃ¼zde 36.2

CDU: YÃ¼zde 31.8

AfD: YÃ¼zde 12.6

FDP: YÃ¼zde 6.2

YeÅŸiller: YÃ¼zde 5.3

OLASI HÃœKÃœMETLER

SeÃ§im sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re SPD, YeÅŸiller ve FDP arasÄ±ndaki Ã¼Ã§lÃ¼ koalisyonun devam etmesi en gÃ¼Ã§lÃ¼ opsiyonlardan biri.