Yine polis şiddeti

OLAY, geçen şubat ayında Münih’teki Rosenheimerplatz metro istasyonunda yaşandı. Metroya binmek isteyen Fransız vatandaşının biletini kontrol eden memurlar, üzerine elle tarih yazıldığı için bileti geçersiz sayıp ceza yazdılar. Bilet sahibi itiraz edince de polis çağırdılar. Olay yerine gelen polisler de tepkiyle karşılaşınca, Fransız vatandaşını yere yatırıp boğazına bastırdı. Yapılan kontrollerde ise biletin geçerli olduğu ortaya çıktı. Polisler ise hiçbir kabahati olmayan yolcu hakkında görevlilere mukavemet göstermek ve şiddet kullanmak iddiasıyla şikâyetçi oldular ve dava açıldı. Fransız vatandaşının, gelecek günlerde mahkeme önüne çıkarılacağı belirtildi.

Olayla ilgili Focus Online’da yayınlanan video görüntüleri ise büyük infial yarattı. Polisin üzerindeki vücut kamerası tarafından çekilen görüntülerin ortaya çıkması, davaya da yeni boyut kazandırdı. Video görüntülerinin basına yansıması sonucu savcılığın bu kez olaya karışan güvenlik güçleri hakkında soruşturma başlattığı duyuruldu. ABD’deki George Floyd olayını hatırlatan görüntülerde, polisin, 53 yaşındaki Fransız vatandaşının boğazına yaklaşık 9 dakika bastığı, bu sırada nefessiz kalan şahsın da bağırarak yardım istediği görülüyor.