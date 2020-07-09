Yine polis bilgisayarından girilmiş!..

GEÇEN şubat ayında bir hafta içinde peş peşe iki ‘NSU 2.0’ imzalı mektup alan Wissler, ırkçılar tarafından ölümle tehdit edildi. Ölüm mektuplarından sonra inceleme başlatan polis, Hessen eyalet polis bilgisayarından, milletvekili Wissler’in bilgisayarına girildiğini ve bu yolla özel bilgilerinin çalındığı tespit edildi. ‘NSU 2.0’ imzalı mektupların polisler tarafından veya polislerin de içinde bulunduğu ırkçı bir oluşum tarafından gönderilmiş olma ihtimali araştırılıyor. Savcılığın başlattığı soruşturma ise devam ediyor.

‘KIZIYLA TEHDİT ETMİŞLERDİ’

NSU davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız da 2018 ve 2019 yıllarında ‘NSU 2.0’ imzalı ölüm tehdidi içerikli mektuplar almış, yapılan soruşturma kapsamında mektuplar gönderilmeden kısa bir süre önce Frankfurt’taki bir karakolun bilgisayarından avukatın bilgisayarına girilip özel bilgileri çalındığı tespit edilmişti. Mektupların ardından inceleme başlatan Hessen Eyalet İçişleri Bakanlığı, 40 polis hakkında aşırı sağ motifli suçlarla ilişkileri oldukları gerekçesiyle soruşturma başlatmış, 5 polis ise işten el çektirilmişti. Ancak suçlular hâlâ tespit edilmedi. Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Wissler’e gönderilen mektubun içeriği hakkında bilgi verilmezken, aşırı sağcılar, Yıldız’a gönderdikleri mektupta hem kızını hem de kendisini öldürmekle tehdit etmişti.