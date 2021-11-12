"Löw'ün Türkiye'yi çalıştıracağına bahse girerdim"

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2006'da Almanya Milli Takımı'nın başına geçen Joachim Löw, 2021 yılında görevden ayrılmıştı.

Spox'a bir röportaj veren Löw'ün yakın arkadaşı ve danışmanı Roland Eitel, Türkiye ile ilgili samimi bir itirafta bulundu. Eitel, "Joachim'in bir gün Türkiye'de milli takım direktörü olacağı konusunda çok paraya bahse girerdim. Türkiye ile her zaman iyi bir ilişkisi vardı. Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak bence harikaydı. Türkiye ile özel bir ilişkisi var" ifadelerini kullandı.

Löw 1998'de Fenerbahçe'yi çalıştıran Löw, 1999 Mayıs'ında ülkeden ayrılmıştı. Löw, Almanya Milli Takımı'nın başında ise 2014 Dünya Kupası'na uzanmıştı.