Yine kurşunlu ölüm tehdidi, hedef: Gazeteci, savcı, avukat ve politikacı

BASINDA yer alan haberlere göre ‘Devlet Yaylı Sazlar Orkestrası’ imzalı mektubun içinde kurşun da çıktı. Mektuplar en son geçen hafta Federal Meclis üyesi iki milletvekiline, Mecklenburg Vorpommern ve Bavyera Eyalet Meclis üyesi milletvekilleri ile savcılara ve Berlin’de bir avukatlık bürosuna gönderildi. Polis, mektuplar ve zarflarda parmak izi incelemesi yapıyor. Geçen ocak ayında yine ‘Devlet Yaylı Sazlar Orkestrası’ imzasıyla Sosyal Demokrat Parti üyesi Federal Meclis milletvekili Karamba Diaby’e tehdit mektubu gönderilmişti. Senagal kökenli sosyal demokrat milletvekilinin Halle kentindeki seçim bürosunun camları da kırılmıştı.