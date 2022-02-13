Yine korona politikaları protesto edildi!

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HÜKÜMETİN korona politikaları ve mart ayından itibaren uygulanması beklenen genel aşı zorunluluğunu protesto eden göstericiler, kısıtlamalara derhal son verilmesini istedi. Aşıdan yana olan grupların da birçok yerde karşı gösteride bulunduğunu belirten polis yetkilileri, önceki eylemlere göre gösterilerin birkaç vaka dışında olaysız sona erdiğini bildirdi. Yetkili makamlardan izin almadan yapılmak istenen yürüşlerin ise polis tarafından engellendiği duyuruldu.

19 MART’TAN İTİBAREN BÜYÜK ÖLÇÜDE KALKACAK

Diğer yandan Federal Başbakan Olaf Scholz (SPD) yaptığı açıklamalarla kısıtlamaların 19 Mart tarihinden itibaren büyük ölçüde kaldırılabileceği işareti verirken, hükümetin küçük ortağı FDP Genel Başkanı Christian Lindner, gelecek çarşamba günü yapılacak Başbakanlar Konferansı’nda alınacak kararla kısıtlamaların günlük yaşamda hissedilir ölçüde hafifletilmesini istedi. Salgın boyutlarının kontrol edilebilir ölçüde olduğunu belirten Lindner, yaşamı sekteye uğratan kısıtlamalara artık gerek kalmadığını söyledi.