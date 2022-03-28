Yine ırkçı ödev skandalı

Haberin Devamı

OLAY Alfred Krupp Lisesi’nde yaşandı. Bir öğretmen öğrencilerine metin çözümleme ödevi verdi. Grimm Kardeşler’in ünlü hikâyesi ‘Hansel ve Gretel’den esinlenerek hazırlanan metinde isimleri ‘Murat’ ve ‘Ayşe’ olarak verilen iki çocuk ormanda kayboluyor. Aralarındaki konuşma, bozuk bir sokak Almancası ile yazılıyor. Bu bozuk sokak Almancasına ‘Kanakça’ deniyor. (Irkçılar, yabancıları ve Türkiye kökenlileri aşağılamak için Kanake diyorlardı.) Ödev olarak da metindeki cümle yapısı, sözcüklerin incelenmesi ve Kanake’nin ne olduğunun araştırılması gibi 3-4 soru veriliyor. Bu ödev sosyal medyada bir anda çok sayıda kişi tarafından paylaşılınca kent karşıtı. Veliler ve dernekler ödeve tepki gösterdi. Duisburg Veliler Derneği, Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eğitim Bakanı Yvonne Gebauer, Duisburg Eğitim Müdürlüğü ve dersin verildiği okul müdürlüğüne bir mektup gönderdi.

Haberin Devamı

‘BİR AN ÖNCE AYDINLATILMALI’

Duisburg Veliler Derneği Eş Başkanı Ali Yağız imzasıyla yazı mektupta, “Duisburg Krupp Gymnasium isimli lisede verilen ödevin içeriği sadece ön yargıları körüklemekle kalmıyor, aynı zamanda dışlayıcı ve kabul edilmesi mümkün değil. Bu nedenle konunun bakanlığınız tarafından ele alınıp, toplum vicdanını tatmin edecek şekilde aydınlatılmasını önemle rica ediyoruz” denildi. Ödevi veren öğretmen ve okul idaresinin, öğrenci velileri, öğrenci ve kamuoyundan açık özür dilemesinin talep edildiği mektupta bu tür ayrımcı ve kabul edilemez yaklaşımların karşılıklı güvenin ciddi olarak zedelenmesine neden olduğu belirtildi. Öğretmenlerin ders verirken kültürel farklılıkları daha fazla dikkate alarak hassas davranmaları gerektiği ifade edilen mektubun son bölümünde ise konunun hızlı bir şekilde aydınlatılması, bakanlık ve okul idaresinin bu konuda bir yazılı açıklama yapması istendi. Yaklaşık 1 ay önce Siegburg’daki lisede de Türkleri ayrıştırıcı ve aşağılayıcı bir ödev verildiğinin duyulması üzerine Türk toplumundan gelen tepkilerden sonra okul idaresi özür dilemiş, ödevin yer aldığı yayınevi kitaptan ilgili bölümün çıkarılacağını duyurmuştu.

Haberin Devamı





‘HER TÜRLÜ IRKÇILIĞA KARŞIYIZ’

Krupp Lisesi Müdürü Benedikte Herrmann ile Müdür Yardımcısı Martin Goerlich ise artan tepkiler üzerine okulun internet sayfasından bu açıklamayı yayınladı: “Krupp-Gymnasium’un her türlü ırkçılığa açık ve kararlı bir şekilde karşı olduğunu belirtiriz. Krupp-Gymnasium, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Avrupa’nın özgürlük ve çeşitlilik içinde birlik değerlerine bağlıdır. Bizim için bu aynı zamanda birbirine saygılı bir etkileşimi, hatalar üzerine konuşmayı ve okul içinde herkesle eşit mesafede görüş alışverişini de içerir. Bu değerlerin arkasındayız.”





Haberin Devamı

ÖDEVİN GEÇMİŞİ

Hafta sonu sosyal medyayı meşgul eden ev ödevinin hikâyesi eskiye dayanıyor. Eğitim ve ders kitaplarıyla ünlü Klett Verlag, yıllar önce bir sayfalık tartışmalı ev ödevini ders kitabına almıştı. Aynı şekilde başka bir yayınevinin de metni yayına almasından sonra tepkiler çoğalınca yazarının da talebi doğrultusunda yazı kitaptan çıkartılmıştı. BILD gazetesi ise 2001 yılında konuyu manşetine taşımıştı. Kendi internet sitesinde ve gazetesinde konuya açıklama getiren tartışmalı metnin yazarı, yazının kendisinden izinsiz kullanılmamasını talep ederken, “Bu metin, dilde masalları değiştirmekle ilgili bir Almanca dersinde hazırlanmıştır. Örneğin, masal Saksonyaca da yazılabilirdi. Yabancı düşmanı veya ırkçı bir arka planı yok” açıklaması yaptı.

Haberin Devamı

HATİCE AKYÜN KİTABINA ALDI

2008 yılında ise ünlü yazar Hatice Akyün metni çok beğenmiş ve yazarından izin alarak kitabına almış. Yazar Akyün, Yazının entegrasyona katkı sağladığı yorumunda bulunmuş. Ancak 2020 Yılında ödev kâğıdı yine dolaşıma sokulunca kendi gazetesinde konuyla ilgili detaylı açıklama yapan metin yazarı, “Bu ders kitabı utanç verici, benim katkım olsa bile” başlıklı yazısında internetin hiçbir şeyi unutmadığını, ancak kendilerinin artık buna mesafe koyduklarını ve kesinlikle ırkçı ve yabancı düşmanı olmadıklarını belirtiyor. O zamanlar ‘Kanakça’ denilen bu tarzda kendisinin de konuştuğunu söylüyor ve derste de çok güldüklerini belirtiyor.

Haberin Devamı