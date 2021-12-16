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Yine iptal edildi

#Uluslararası Turizm Fuarı#İptal#AVRUPADAN HABERLER
Yine iptal edildi

Dünyanın en büyük turizm fuarlarından olan ve Berlin’de düzenlenen geleneksel Uluslararası Turizm Fuarı (ITB) pandemi nedeniyle yine iptale dildi.

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2020 yılında açılışından 5 gün önce Kovid-19 yüzünden iptal edilen Uluslararası Turizm Fuarı’nın (ITB), gelecek yıl da ancak dijital ortamda yapılmasına karar verildi. 9-13 Mart 2022 tarihleri arasında turizm şirketlerine, otellere ve seyahat acentelerine açık olarak yapılması planlanan ITB’nin, önlemlere rağmen vaka sayısının artması ve Omikron varyantının yayılması nedeniyle iptal edildiği belirtildi. ITB Yöneticisi David Ruetz, gelişmelerden üzüntü duyduklarını açıklarken, “Böyle bir karar almaya mecbur kaldık” dedi. 2022 yılında ITB’nin dijital ortamda ‘ITB Berlin Kongresi’ ve ‘Digital Business Day’ adı altında 17 Mart’ta yapılmasının öngörüldüğü de açıklandı.

 

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