Yine bir aile dramı

Haberin Devamı

BILD gazetesi, Glinde adlı küçük yerleşim biriminde 44 yaşındaki bir adamın, 11 ve 13 yaşlarındaki iki çocuğunu öldürüp karısını da yaraladıktan sonra intihar ettiğini yazdı. Çocukların annesi olduğu tahmin edilen 38 yaşındaki kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmezken, polis, kurşunların hedefi olduğunu açıkladı. 44 yaşındaki babanın ilk yardım ekipleri geldiği zaman hâlâ hayatta olduğu ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Cinayetin kim tarafından işlendiği henüz açıklanmazken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.