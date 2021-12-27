Yine bir aile dramı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tarihi davada flaş karar Camiamıza hayırlı olsun diyerek duyurduTarihi davada flaş karar! 'Camiamıza hayırlı olsun' diyerek duyurdu#Fenerbahçe
İşte minik Asiyenin son sağlık durumu Prof. Dr. Özkan açıkladı...İşte minik Asiye'nin son sağlık durumu! Prof. Dr. Özkan açıkladı...#Asiye Ateş
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
BDDKdan Durmuş Yılmaz ve 4 kişi hakkında suç duyurusuBDDK'dan Durmuş Yılmaz ve 4 kişi hakkında suç duyurusu#BDDK
İçişleri Bakanlığı duyurdu 81 ilde eş zamanlı operasyonİçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde eş zamanlı operasyon#İçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığından İBBye teftiş... Bakan Soylu: Şehirdeki teröristlerle mücadele etmeyecek miyizİçişleri Bakanlığı'ndan İBB'ye teftiş... Bakan Soylu: Şehirdeki teröristlerle mücadele etmeyecek miyiz?#İçişleri Bakanı
Türk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi İşte faiz oranları Türk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi! İşte faiz oranları#Banka
Yerli otomobilde önemli gelişme CEO Karakaş açıkladıYerli otomobilde önemli gelişme! CEO Karakaş açıkladı#TOGG
Şaşırtan raporlar açıklandı... Uzaylılar yatak odamdaŞaşırtan raporlar açıklandı... 'Uzaylılar yatak odamda!' #UFO
Bu nasıl komşu Kamera görüntüleri ele verdi: Yapmadığı kalmadıBu nasıl komşu? Kamera görüntüleri ele verdi: Yapmadığı kalmadı#Istanbul
ABD bu sözlerle çalkalanıyor... En yetkili isim itiraf ettiABD bu sözlerle çalkalanıyor... En yetkili isim itiraf etti#Koronavirüs
Gelinim Mutfaktada sinirler gerildi Nursel Erginin gözyaşları...Gelinim Mutfakta'da sinirler gerildi! Nursel Ergin'in gözyaşları... #Gelinim Mutfakta
Volkan Demirelin büyük talihsizliği Haberi maç önü aldı, eli kolu bağlandıVolkan Demirel'in büyük talihsizliği! Haberi maç önü aldı, eli kolu bağlandı#Volkan Demirel
Cinsel tacizle suçlanan eski eşi hakkında konuştu: O adam için üzgünümCinsel tacizle suçlanan eski eşi hakkında konuştu: O adam için üzgünüm#Kelly Lebrock
Büyük aşk bittiBüyük aşk bitti!#Demet Özdemir
HABERLERAvrupa Haberleri

Yine bir aile dramı

#Almanya#Aile Dramı#AVRUPADAN HABERLER
Yine bir aile dramı

Almanya’da geçen ay Berlin yakınlarında yaşanan aile dramının bir benzeri, Noel’in ikinci gecesinde Schleswig-Holstein eyaletinde yaşandı.

Haberin Devamı

BILD gazetesi, Glinde adlı küçük yerleşim biriminde 44 yaşındaki bir adamın, 11 ve 13 yaşlarındaki iki çocuğunu öldürüp karısını da yaraladıktan sonra intihar ettiğini yazdı. Çocukların annesi olduğu tahmin edilen 38 yaşındaki kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmezken, polis, kurşunların hedefi olduğunu açıkladı. 44 yaşındaki babanın ilk yardım ekipleri geldiği zaman hâlâ hayatta olduğu ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Cinayetin kim tarafından işlendiği henüz açıklanmazken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Aile Dramı#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar

BAKMADAN GEÇME!

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar