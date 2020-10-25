Yine anlaşamadılar... Sendika greve hazırlanıyor

BİRLEŞİK Hizmet Sendikası (ver.di) temsilcileri toplu sözleşme görüşmelerinde belediye, federal ve yerel yönetimlere bağlı kamu çalışanlarının maaş artışı için işveren temsilcileriyle perşembe, cuma ve cumartesi günleri pazarlık yaptı. ver.di temsilcileri, otobüs ve metro sürücüleri, temizlik çalışanları, eğitmenler, belediye görevlileri, sağlık elemanları ve diğer alanlarda çalışan çok sayıda emekçi için aylık 150 Euro’dan az olmamak üzere yüzde 4.8 oranında zam talebinde bulundu. İlk iki toplu sözleşme görüşmelerinde işveren temsilcileri herhangi bir karşı öneride bulunmazken, bu kez üç yılı kapsayan bir zam artışı teklifi sundu.





ARADA FARK OLUNCA

İşveren, 1 Mart 2021’den geçerli olmak üzere 2022 de dahil iki yıl için yüzde 1, 2023 yılı için ise yüzde 1.5 zam teklifi önerdi. Bu da en düşük zam ücretinin 30 Euro olacağı anlamına geliyor. İşveren ayrıca salgın nedeniyle yoğun mesaide bulunan sağlık çalışanlarına da önümüzdeki 2 yıl için bin 200 Euro’yu geçmemek şartıyla ek ödeme yapmayı teklif etti. Kamu İşverenler Birliği Başkanı Ulrich Mädge, yaptıkları maaş artış teklifini savunurken, “Önümüzdeki 3 yıl kamu için çok önemli” dedi ancak ver.di temsilcileri bu teklifleri kabul etmedi ve taraflar masadan el sıkmadan kalktı. Sendika şimdi üyelerle görüşüp bir sonraki toplu sözleşme görüşmelerine kadar eylem planı hazırlamak istiyor. Sendikanın işverene baskı kurmak ve isteği zammı alabilmek için geniş çaplı uyarı grevleri düzenlemesi bekleniyor.