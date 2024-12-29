Yılmaz Büyükerşen’e Hollanda’dan ödül

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Eskişehir ADD Şubesi ve Hollanda Altın Lale Vakfı iş birliği ile Eskişehir-Taşbaşı Kırmızı Salonu’nda düzenlenen ödül törenine yoğun bir ilgi vardı. CHP Eskişehir milletvekilleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcilerinin de katıldığı ödül tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Eskişehir ADD Şube Başkanı Cihan Taşar tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Hollanda Altın Lale Vakfı Başkanı Bülent Türker ödülün bu yıl ilk kez siyasetçi kişiliği de olan bir bilim insanımıza verildiğini söyledi.

ÖDÜL ESKİŞEHİR’DE VERİLDİ

Aldığı ödülden dolayı kıvanç duyduğunu belirten Prof. Dr. Büyükerşen, aslında ödül için kendisinin Hollanda’ya gideceğini, ancak sağlık nedenleriyle gidemediğini, buna mukabil Vakıf Başkanı ve temsilcilerinin Eskişehir’e gelerek ödülü takdimlerinden dolayı çok duygulandığını, ayrıca Atatürk, Cumhuriyet ve insanlık adına sağladığı büyük katkılar ve hizmetlerinden dolayı Bülent Türker’e içten teşekkürlerini iletti. Konuşmaların ardından salonda ADD Cumhuriyet Korosu şefi Ziya Coşkun ve koro üyelerinin de katılımıyla, elde bayraklarla hep birlikte İzmir Marşı söylenerek coşkulu bir atmosfer oluşturuldu. Marşın bitiminde Hollanda Altın Lale Vakfı Başkanı Bülent Türker sahneye CHP’li milletvekilleri ile ADD Eskişehir Şube Başkanı Cihan Taşar’ı da davet ederek, hep birlikte Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e Altın Lale Vakfı Onur Ödülü’nü takdim etti.