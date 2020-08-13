Yıllık enflasyon 52 aydan sonra sıfırın altında

TÜFE, haziranda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.9 artış göstermişti. Almanya’da enflasyon, temmuzda aylık bazda ise yüzde 0.5’lik düşüş kaydetti. Destatis, tüm tüketim mallarında KDV indirimi yapılmasının ticari ürünlerin fiyatlarındaki ortalama yüzde 1.4’lük düşüşe neden olduğu ve bunun da enflasyonun sıfırın altında düşmesinde etkili olduğunu vurguladı. Alman İstatistik Kurumu, KDV indiriminin yapılmaması durumunda ülkede enflasyonun yüzde 1.6’ya kadar çıkabileceğini kaydetti. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti. Destatis açıklamasında, temmuzda enerji ürünleri fiyatlarındaki gelişmelerin genel fiyatlarda ortalamanın üstünde düşmeyi sağladığı da hatırlatıldı. GEÇEN YILA GÖRE DÜŞTÜ

Talep ve arza göre farklılık gösteren enerji ürünlerinin fiyatları küresel piyasalarda petrol varil fiyatlarının yükselmesine karşın, 2019’un temmuz ayına göre yüzde 6.7 düştü. Temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre elektrik fiyatları yüzde 2.1 artarken, motor yakıtı fiyatları yüzde 12.9 azalış gösterdi. Ülkede gıda fiyatları haziranda 2019’un aynı ayına göre yüzde 4.4 artışın ardından temmuzda yüzde 1.2 yükselmesi dikkati çekti. Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulduğunda, yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 0.7 oldu.

KİRA YÜZDE 1.4 ARTTI

Almanya’da AB uyumlu öncü TÜFE, temmuzda aylık bazda değişmezken yıllık bazda yüzde eksi 0.5 yükseldi. Ülkede, hizmetlere yönelik maliyetler yüzde 1.2 artarken, hane halkının en büyük harcamalarından birisi olan ısınma masrafları hariç kira yüzde 1.4 arttı.

Almanya’da hükümet Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Alman ekonomisinin Kovid-19 salgını sebebiyle alınan önlemler dolayısıyla yavaşlamasını engellemek amacıyla KDV indirimine gitmişti. Buna göre 1 Temmuz - 31 Aralık’ta 6 aylık dönemde yüzde 19 olan KDV oranı yüzde 16’ya, bazı temel tüketim maddelerindeki yüzde 7’lik KDV oranı yüzde 5’e indirilmişti.