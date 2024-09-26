Yıllarca cenaze taşıdı, şimdi kendi cenazesi uğurlandı

Haberin Devamı

ALMANYA’nın Essen kentinde yaşayan gurbetçilerin en acı günlerinde yanlarında olan ‘Gurbet Cenaze’ şirketinin yöneticilerinden Ekrem Cesur, iş yerinde geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazeleri Türkiye’ye uğurlayan Cesur, bu kez kendi son yolculuğuna uğurlandı. 58 yaşındaki Ekrem Cesur, sabah işe yeni başladığı saatlerde çalışma masasında aniden yere yığıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cesur, memleketi Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Çomaklı Köyü’nde 25 Eylül Çarşamba günü toprağa verildi. Balçok Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Balçok, sosyal medyada yaptığı paylaşımda üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: “Çok vefakâr, dürüst, imanlı bir çalışanımızı kaybettik. Allah rahmet ve mağfiret eylesin. Başta ailesine, çocuklarına ve Balçok personeline başsağlığı diliyorum. Hepimiz yastayız. Kendisiyle çalışmaktan çok memnunduk.”

‘DÜRÜST, DEĞERLİ BİR ŞAHSİYETTİ’Avrupa Trabzonlular Derneği Başkanı Salih Altınışık ise Cesur’un 16 yıllık yöneticilik kariyerine dikkat çekti: “Dürüst, keskin sezgileri olan değerli bir şahsiyetti. Çalışma hayatımızda birbirimize kırıcı tek kelime bile söylemedik. Herten DİTİB Hacı Bayram Camii’nde gençlerimizin eğitimi için bir lokal kiralamıştık. Orada gençlerin buhrandan kurtulması için büyük çaba sarf ederdi.”