BERLİN - Fotoğraf: Getty Images
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Yılın sözcüğü ‘korona’
Her yıl ekonomik ve toplumsal yaşamı belirleyen 10 sözcüğü seçen Alman Dil Kurumu 2020 yılının sözcüğünü ‘Corona Pandemie’ (korona salgını) olarak seçti.
KORONA salgını sözcüğünün yılın kelimesi seçilmesine gerekçe olarak bu sözcüğün İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ağır krizin adı olması yanında çok sayıda sözcüğe kök oluşturduğu belirtildi. İkinci sırada ise Lockdown (karantina, kapanma) sözcüğü, üçüncü sırada ise Verschwörunserzaehlung (Komplo hikayeleri) geliyor.
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